Hund im Wald besser an der Leine führen – Isegrim erobert den Landkreis Leipzig

Markkleeberg

Wolfsbotschafter Lothar Andrä, am Montagabend auf Einladung des Vereins Kulturgeschichte Markkleeberg im Dienst des Naturschutzbundes ( NABU) im Weißen Haus zu Gast, will nicht nur informieren. Er möchte auch Verständnis für den „Canis Lupus“ als größtem Raubtier aus der Familie der Hunde finden und Bedenken entkräften. Denn die Rückkehr des Wolfes in unsere Wälder wird in der Gesellschaft durchaus zwiespältig betrachtet.

Andrä wirbt um Verständnis

Der Mann aus Otterwisch kennt zahlreiche Fakten zum Landkreis Leipzig, der seit dem Jahr 2017 zu den anerkannten Wolfsgebieten zählt. Noch vor wenigen Jahren war es eine Sensation, einen Wolf in der Umgebung von Markkleeberg zu sichten. Bei Drückjagden in den vergangenen Monaten wurden die Tiere aber immer wieder aufgescheucht.

Lothar Andrä zeigt den typischen Tatzenabdruck eines Wolfes. Quelle: Kempner

Dass Schafe, Ziegen und Kälber auf der Speisekarte des Waldräuber stehen, verursacht wirtschaftliche Schäden. Andrä vermittelte, dass es für die Schäfer eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen gibt. Das fängt an bei finanziellen Hilfen zur Beschaffung effektiver Weidezäune, dem Kauf von Hunderassen, die einen sicheren Herdenschutz bilden, und geht bis hin zur Entschädigung für Risse, die auf Wölfe zurückzuführen sind. Die hat es im Landkreis noch nicht gegeben, doch für die Schäfer und Bauern ist das Ausweisen zum Wolfsgebiet eine Absicherung.

Trubel im Wolfswinkel verhindert Rückkehr

Das steinerne Wolfdenkmal am Rande des Connewitzer Holzes im Wolfswinkel erzählt davon, dass in der Leipziger Region vor dreihundert Jahren zum letzten Mal ein Wolf gesichtet wurde. Dass sich der Canis Lupus wieder in der Lauer ansiedelt, ist laut Lothar Andrä nicht zu erwarten. Dort gebe es zu viele Menschen, zu viele Hunde und zu viel Lärm – eher abschreckende Gegebenheiten für eine Wolfsfamilie, die darauf aus ist, Jagderfolg zu haben, um möglichst ungesehen ihre Welpen und Jährlinge durchzubringen.

Hunde sollen im Wald an die Leine

Fragen über Fragen wurden dem NABU-Vertreter von der rund anderthalb Dutzend zählenden Interessentengemeinde gestellt. Eine Schülerin berichtete von einem Klassenausflug in die Harth, wo Reste vermutlich eines gerissenen Rehs gesehen wurden. Wie geht man damit um? Könnte es ein Wolf gewesen sei? Was tun, wenn der alte Graue vor einem auftaucht? Vor den Menschen habe der Wolf Angst, konnte Andrä beruhigen. Hunde sollten jedoch beim Spaziergang durch den Wald an der Leine geführt werden, auch zum Schutz des Hundes. Denn der käme bei einem Angriff auf einen Wolf in den meisten Fällen nicht gut weg.

Einen Tipp für Tierliebhaber, und das betrifft in gleichem Maße auch Wildschweine, Waschbären und andere Vierbeiner, hatte Andrä bereit: Man soll Wildtiere nie füttern, zu ihrem eigenen Schutz. Er hatte ein Beispiel parat. Auf einem Truppenübungsplatz hatten Soldaten eine Zeit lang ihre Wurststullen ins Gelände geschmissen. Solange, bis Wölfe neben den Mannschaftswagen herliefen und um Futter bettelten. Dass sie ihre Scheu vor den Menschen verloren hatten, bedeutet das Ende der schönen Tiere.

Von Bernd Mühling