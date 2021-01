Hundert Platzverweise zum Jahreswechsel am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Während es zum Jahreswechsel in Connewitz und im Stadtzentrum vergleichsweise ruhig blieb, gab es offenbar weitere Einsatzschwerpunkte für die Polizei, an denen die Lage zeitweise brisant war. Wie jetzt herauskam, rückte ein Großaufgebot in der Silvesternacht in den Leipziger Osten aus. Durch ein schnelles Einschreiten verhinderten die Ordnungshüter womöglich größere Zwischenfälle in der Eisenbahnstraße.

Wie berichtet, hatten sich dort etwa 100 Personen versammelt, wobei es auch zu Brandstiftungen kam. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leipzig-Zentrum hatte gegen 0.25 Uhr an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Hermann-Liebmann-Straße die große Gruppierung festgestellt, teilte Behördensprecherin Sandra Freitag auf LVZ-Anfrage mit. „Die Zufahrt wurde durch einen Einkaufswagen blockiert, in dem Unrat brannte und es wurde Pyrotechnik auf der Straße gezündet.“

Verstärkung angefordert

Angesichts des Szenarios forderte die Streife Verstärkung an. Als schließlich weitere Einsatzkräfte anrückten, zerstreuten sich die Unbekannten weitgehend und von den etwa 100 Personen blieben einige kleinere Gruppen übrig. „Kurze Zeit später hatten sich die übrigen Personen ebenfalls entfernt“, berichtete Freitag. „Das Feuer erlosch selbstständig. Zur Beräumung des Hindernisses wurde die Stadtreinigung angefordert.“ Zur Identität der Personen, die sich in der Eisenbahnstraße versammelt hatten, lagen der Polizei auch eine Woche später keine Informationen vor.

Am Hauptbahnhof sprach die Bundespolizei in der Silvesternacht etwa 100 Platzverweise aus, berichtete Sprecher Jens Damrau gegenüber der LVZ. Auch daran zeigt sich: Dieser Jahreswechsel war alles andere als normal. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren beispielsweise waren hier insgesamt 900 Platzverweise nötig. Wie es damals hieß, wollte die Bundespolizei damals befürchtete Horrorszenarien im Keim ersticken. Vorfälle aus der Vergangenheit wie die Ereignisse in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln, als es am dortigen Hauptbahnhof und am Kölner Dom zu etlichen sexuellen Übergriffen auf Frauen durch Gruppen junger Männer hauptsächlich aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum gekommen war, hatten in der Einsatzplanung eine Rolle gespielt. Zudem sollten schwere Auseinandersetzungen von hunderten alkoholisierten Menschen und Angriffe auf die sensible Infrastruktur verhindert werden.

Verstöße gegen Corona-Verordnung

Dieses Mal war all das offenbar nicht nötig. „Viele Menschen haben sich an die Corona-Verordnung gehalten, dies war auch im Hauptbahnhof zu spüren“, so Damrau. „Der Reiseverkehr in Leipzig hatte gegenüber den letzten Jahren deutlich abgenommen.“ Neben den Platzverweisen wurden lediglich noch neun Verstöße gegen die Sächsische Corona- Schutz-Verordnung erfasst. „Straftaten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel wie Auseinandersetzungen oder Ähnliches gab es keine“, sagte der Polizeisprecher. Ein Zwischenfall ereignete sich am Bahnhof Großdalzig. Dort hatten zwei Männer Rauchtöpfe gezündet. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

