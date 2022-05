Leipzig

Wiedersehensfreude am Wochenende in Wolks: Der Mai ist gekommen und mit ihm endlich wieder der Historische Maien-Markt rund um das Stiftsgut am Markt. Was haben alle darauf gewartet: Die Mitglieder der Hofgenossenschaft „Stiftsgut Liebertwolkwitz“, die Wolkser selbst und viele Besucher. Kaum eröffnet, eilten Klein und Groß zu dem beliebten Spektakel. Zu Beginn wurde aber erst einmal die Marktordnung samt geltender Mengen, Maße und Gewichte bekanntgegeben. Ganz so, wie es 1697 üblich war, als das Ackerbürgerstädtchen Liebertwolkwitz die Marktgerechtigkeit erhielt. Damals wie heute unter Aufsicht eines Gendarmen. Das scherte einen gewieften Händler wie Krämer August offenbar wenig. Diesmal im Bauchladen-Angebot: Gutscheine zum Selbstausfüllen (überall einsetzbar), krumme Nägel (gerade gäbe es schließlich überall) sowie ein Gläschen Wolkser Luft. Darüber hinaus versuchte sich August als Finanzberater. Bürgermeister, Gerichtsverwalter und Gendarmen fackelten nicht lange: „Raus, raus, raus – Du Betrüger“, wies ihn die Obrigkeit vom Maien-Markt.

Ehrbare Handwerker

Zum Glück gab es mit Korbflechterin, Blumenbinderin, Braumeister, Schmied, Tischler, Sattler, Klempner, Besenbinder oder Seiler noch genug ehrbare Händlerinnen und Handwerker. Alle waren mit viel Herzblut dabei, so auch Maik Lips: „Wir möchten alte Handwerkertraditionen weiterführen“, sagte der Hobby-Seilermeister und drehte gemeinsam mit Johanna, Charlotte, Romy und Maxi Springseile wie anno dazumal. Wie ein altes Möbelstück glatt gehobelt wird, zeigte Tischlermeister Steffen Timm den Jüngsten. Und wie man liebevoll mit Tieren umgeht, führte Gänse-Walther samt Gänserich Helmut vor.

Mölkauer wollen wiederkommen

Der Spaß am Historischen Maien-Markt war Familie Schulze mit ihren Kindern, Louis, Oscar, Josephine (1, 5, 10) anzusehen. „Wir kommen wieder“, kündigten die Mölkauer an und merkten sich schon mal kommende Veranstaltungen der Hofgenossenschaft vor: den Hof-Sommer im Juni und natürlich „Liebertwolkwitz – ein Dorf im Jahre 1813“ im Herbst.

Veranstalter sind zufrieden

Die Mitglieder der engagierten Hofgenossenschaft zeigten sich zufrieden: „Wir freuen uns über das schöne Wetter, dass heute sogar Besucher aus dem größeren Leipziger Umland gekommen sind und dass es überhaupt endlich wieder losgegangen ist mit den Veranstaltungen. In den letzten Wochen lag ja notgedrungen vieles brach. Jetzt können wir als Gemeinschaft wieder nach vorn schauen“, sagte Sylvia Thadewald.

Von Ingrid Hildebrandt