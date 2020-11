Leipzig

Jedes zehnte Baby in Deutschland kommt zu früh auf die Welt. Sie müssen Wochen, mitunter sogar Monate nach ihrer Geburt noch auf Spezialstationen im Krankenhaus bleiben, bevor ihre Familien sie mit nach Hause nehmen können. An diese Kinder erinnert jedes Jahr am 17. November der Weltfrühchentag. Dazu stiegen am Dienstag 400 Luftballons in der Frühchenfarbe lila über dem Leipziger Uniklinikum in den Himmel – symbolisch für die 741 Frühchen und kranken Neugeborenen, die dort auf der Abteilung für Neonatologie behandelt wurden. „Wir möchten damit für unsere kleinen Patienten ein sichtbares Zeichen setzen“, sagte deren Leiter, Professor Ulrich Thome.

Geburten heutzutage ab 23. Schwangerschaftswoche möglich

Wird ein Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren, gilt es als Frühchen. Inzwischen können die Experten für Neugeborene, die Neonatologen, Babys retten, die ab der 23. Schwangerschaftswoche geboren werden – also 16 Wochen vor dem eigentlichen Ende einer normalen Schwangerschaft. Ein so früher Start ist jedoch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Er erfordert spezielle, zum Teil sehr langwierige Behandlungen nach der Geburt, und auch in späteren Jahren haben viele dieser Kinder noch einen erhöhten Behandlungs- und Betreuungbedarf.

Trotz medizinischer Fortschritte bleiben Risiken und Probleme

In Deutschland sind jährlich rund 60 000 Neugeborene betroffen. Die Frühgeborenen bilden die größte Patientengruppe unter Kindern. Die mit einer vorzeitigen Geburt zusammenhängenden Besonderheiten, Risiken und Probleme für die Kinder und ihre Familien sollen am Weltfrühchentag thematisiert werden. Denn trotz aller medizinischen Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten werden die Risiken und Probleme, die sich für ein Kind und seine Familie durch den Frühstart im weiteren Leben ergeben, häufig nicht ausreichend wahrgenommen. Auf diese Besonderheiten machen Elternvertreter und Mediziner auch am Uniklinikum mit Veranstaltungen jedes Jahr am 17. November aufmerksam. Pandemiebedingt konnte es in diesem Jahr jedoch nur in einem kleinen Rahmen eine Luftballon-Aktion geben.

Lesen Sie auch

Die Geschichte des Weltfrühchentags

Der Weltfrühchentag wurde bei einem europäischen Treffen von Elterngruppen aus der Taufe gehoben, die sich am 18. November 2008 auf Initiative der European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) in der italienischen Hauptstadt Rom getroffen hatten. Das für den Gedenktag gewählte Datum geht auf einen der Stiftungsgründer der EFCNI zurück. Nach dem Verlust seiner Drillinge im Dezember 2006 wurde er am 17. November 2008 Vater einer gesunden Tochter. Dieses Datum soll den Frühchenfamilien nach dem oft erlebten Leid auch Hoffnung und Glück symbolisieren. Seitdem finden an diesem Tag in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt Veranstaltungen statt. Frühchenvereine, Elterngruppen, Kliniken, Familien, Gesundheitszentren, Politiker und weitere Gruppen machen dann auf die Situation der zu früh geborenen Kinder und deren Familien aufmerksam.

Von K. S.