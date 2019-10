ICE-Werk Leipzig kontrolliert und repariert jede Nacht bis zu acht Züge

Leipzig

Knapp 200 Meter lang, zwei Gleise, an denen auf vier Ebenen von den Rädern bis zu den Stromabnehmern gleichzeitig gearbeitet werden kann, und Gleise im Vorfeld, die immer wichtiger werden: Das ICE-Werk Leipzig an der Rackwitzer Straße ist zehn Jahre alt geworden. Werksleiter Klaus Adamsen-Butkus und seine rund 200 Kollegen ließen sich dazu am Dienstag mal über die Schultern schauen, gaben Einblicke in ihre Arbeit.

Leitwerk für ICE 2

Eigentlich für den sogenannten ICE T gebaut, werden im Werk seit 2015/16 auch die doppelstöckigen ICE 2 gewartet. Hier habe Leipzig als Leitwerk auch die Verantwortung für diese technisch anspruchsvolle Zuggattung, erzählte Adamsen-Butkus. 44 Züge davon gebe es bislang, weitere 25 seien ab dem nächsten Jahr geplant. Zudem würden im Werk normale ICs gewartet.

Zur Galerie Elektromotoren tauschen, Radsätze kontrollieren, Heizung und Klima reparieren, Wasser- und Abwassertanks auffüllen oder leeren: An einem Zug ist viel zu tun, um ihn am Laufen zu halten. Viel Arbeit also für die Mitarbeiter im ICE-Werk Leipzig. Fotograf Dirk Knofe schaute ihnen dabei über die Schulter.

„30 bis 60 Minuten“ dauere ein Durchlauf je Zug meist, je nach Instandhaltungspaket könnten pro Nacht bis zu acht Züge kontrolliert und repariert werden, erklärt der Adamsen-Butkus. Größe Arbeiten würden jedoch in die Partnerwerke nach Dessau und Wittenberg oder Krefeld und Nürnberg abgegeben.

Effektivität deutlich gesteigert

Trotzdem: Im Leipziger Werk werden auch Fahrmotoren ausgetauscht, Radsätze, Türen, Toiletten und Klimaanlagen gewartet und repariert. Um möglichst freie Bahn in der Werkshalle für größere Arbeiten zu haben, entstanden mit der Umgestaltung der Bahnanlagen vor dem Werk bis Ende vergangenen Jahres zudem zwei 420 Meter lange Reinigungsbahnsteige, an denen auf vier Gleisen die Toiletten- und Wassertanks der Züge geleert und aufgefüllt sowie kleinere Restreparaturen vorgenommen werden können. Zusammen mit vielen kleinen Prozessverbesserungen in der Logistik und in der Arbeitsabwicklung sei es so gelungen, zum Beispiel die Dauer einer alle 60 000 Kilometer vorgeschriebenen großen Durchsicht bei einem ICE 2 von 24 Stunden auf 16 Stunden zu verringern, erklärte Adamsen-Butkus stolz.

Elektrokarren am Bahnsteig bald weg

Pro Tag würden am Werk bis zu 25 Züge für den Fahrbetrieb bereitgestellt. Geplant sei, künftig auch das Catering ans Werk zu verlegen. Die Elektrokarren, die jetzt noch am Bahnsteig Nachschub liefern, würden also künftig weitgehend der Vergangenheit angehören, erläuterte er. Aktuell liefen die Planungen für diese Umstellung.

Rund 200 Beschäftigte zählt das Werk, davon arbeiten 120 bis 130 klassische Bahnwerker im Drei- bis Vierschichtsystem. Die Mitarbeiter seien im Schnitt 45 Jahre alt, erzählte der Werksleiter.

50 neue Stellen

Die Bahn sehe sich als Träger des Klimawandels, so Sprecher Jörg Bönisch, und wolle mit dem konzernweiten Projekt „Starke Schiene“ nicht nur ihre bekannten Mängel beseitigen, sondern auch neue Fahrzeuge kaufen und neue Kunden dazugewinnen. Auch für die Bereitstellung und Instandhaltung der Züge ergäben sich daraus neue Herausforderungen. Adamsen-Butkus kündigte an, im nächsten Jahr 50 neue Stellen zu schaffen und besetzen zu wollen.

Von Jörg ter Vehn