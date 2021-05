Leipzig

Leipzig positioniert sich immer stärker als Zentrum der Informationstechnologie. „Die IT-Branche ist einer der großen Wachstumstreiber in Leipzig“, sagte der amtierende Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke bei der Vorstellung des jüngsten Branchenberichts. Mit einem Jahresumsatz von 1,82 Milliarden Euro rangieren Leipzigs IT-Unternehmen noch vor der Automobil- und Zulieferindustrie, der Gesundheitswirtschaft und der Logistik. Durch die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung in Deutschland einen Schub bekommen, von dem die Leipziger Unternehmen auch für die Zukunft profitieren würden.

Seit 2009 haben sich nach Angaben von Schülke in der 600 000-Einwohner-Metropole mehr als 500 neue IT-Unternehmen angemeldet. Im Jahr 2018, aus dem die aktuellsten verfügbaren Branchendaten des statistischen Landesamtes stammen, gab es in Leipzig insgesamt 1239 IT-Firmen. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen sei der Anstieg überdurchschnittlich, bemerkte Schülke.

Leipzigs IT-Firmen beschäftigen fast 15.000 Mitarbeiter

So haben sich an der Pleiße Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Software- und Hardware-Entwicklung, Games, Apps, Cyber-Sicherheit, Cloud Computing und Künstliche Intelligenz etabliert. Dazu gehören so bekannte Namen wie die Appsfactory, die heute mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt und deren Geschäftsführer im vergangenen Jahr als „Sachsens Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet wurden, oder der Leipziger E-Commerce-Pionier Spreadshirt. Meist handele es sich um kleine und mittlere Unternehmen. Ihre Stärken fasste Schülke so zusammen: „Sie sind besonders innovativ, dynamisch und beweglich.“ Die Leipziger IT-Firmen beschäftigen mittlerweile 14 723 Mitarbeiter – 5500 mehr als im Jahr 2009. Ihre Jobs sind in der Regel gut bezahlt.

Die Umsatzzahlen der fünf Wirtschaftskerne Leipzigs. Stand: 2018. Quelle: Stadt Leipzig/LVZ

Wie Eric Peukert, Geschäftsführer des Data Science Zentrums ScaDS.AI, berichtete, werde sein Forschungszentrum gerade im Rahmen der bundesweiten Strategie zur Künstlichen Intelligenz mit Millionen-Förderungen von Bund und Land deutlich erweitert. Das ermöglicht zu den bestehenden zehn Professuren vier bis sechs neue. „Das ist eine Riesenchance für Leipzig“, so Peukert.

„Einer der attraktivsten IT-Standorte in Ostdeutschland“

„Leipzig ist einer der attraktivsten IT-Standorte in Ostdeutschland“, hob Jens Heinrich, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbandes Cluster IT Mitteldeutschland, hervor. Neben Dresden habe Leipzig am meisten von der Digitalisierung profitiert, sagte er. Es sei die zentrale Lage in Mitteldeutschland, eine hervorragende Infrastruktur, eine breite Forschungslandschaft, ein gutes Umfeld für Startups und eine hohe Lebensqualität, die die Stadt für IT-Fachkräfte interessant mache. Die Universitäten und Hochschulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bringen jedes Jahr 26 000 IT-Spezialisten hervor. Sie in der Region zu halten, sei eine der wesentlichen Herausforderungen an Politik und Wirtschaft.

Es gebe gute Beispiele, wie sich auch kleinste Unternehmen etwa mit Industriepartnerschaften lange am Markt halten und stetig wachsen, sagte Nicole Laux vom Games & XR Mitteldeutschland e. V. Gerade die noch junge Leipziger Games-Sparte bestehe vorwiegend aus kleinen Studios. Die großen Hubs befinden sich dagegen in Berlin, Hamburg und Köln. „Unser Ziel ist es“, so Laux, „dass aus diesen kleinen Pflänzchen große Bäume werden können.“

Von Klaus Staeubert