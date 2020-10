Leipzig

Schauspielerin Katharina Schubert, geboren 1963 in Wiesbaden, ist am Dienstagabend nach langer Abstinenz wieder in der ARD-Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ (IaF) zu sehen. Wir haben vorab mit der Künstlerin geplaudert.

Schön, Sie wieder in der Sachsenklinik zu sehen, liebe Frau Schubert. Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Gastrolle in der Krankenhausserie "IaF" in Leipzig und haben Sie einen Lieblingsort an der Pleiße?

Anzeige

Meine letzte Rolle ist acht Jahre her, ich habe damals schon die Freundin von Hans-Peter Brenner gespielt. Ich mag Leipzig sehr gern, es ist eine sehr lebendige und offene Stadt.

Sie haben vor zwei Jahren harte Kritik an der Filmbranche geübt, die lieber jüngere Kolleginnen besetzt - wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es heute genauso gut wie vor zwei Jahren. Aber das war auch keine harte Kritik, sondern es ist nun mal ein Fakt. Dafür, dass Fernsehen meist von einem Publikum von 40 Jahren aufwärts gesehen wird, werden nach meiner Auffassung deren Lebensthemen zu selten erzählt. Für Schauspielerinnen gibt es sowieso weniger gute Rollen und es ist nun mal so, dass diese mit dem Älterwerden nicht mehr und besser werden – im Gegensatz zu den männlichen Rollen.Es gibt dazu eine ganz interessante Studie von der Schauspielerin Maria Furtwängler. Aber dass Frauen und Männer noch lange nicht gleichgestellt sind, ist ja ein allgemeines gesellschaftliches Problem.

Mehr lesen: IaF-Star Arzu Bazman im Babyglück

Vor genau zehn Jahren haben Sie eine Ausbildung zum Business-Coach absolviert. Wer sind Ihre Klienten und was geben Sie ihnen an die Hand?

Meine Klienten kommen aus ganz verschieden Bereichen, zumeist aus der Wirtschaft. Mir ist wichtig, dass ihre Selbstbewusstheit und ihre Wahrnehmung gestärkt werden. Dass ihre Vorträge und Präsentationen interessant, unterhaltsam und vor allem authentisch sind. Und dass sie ihre Stimme und Körpersprache bewusst einsetzen können.

Die neue Folge „Club 27“ der Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ mit Katharina Schubert zeigt das Erste am Dienstagabend (20. Oktober, 21 Uhr).

Von Regina Katzer