„Ich bin schwul“ – Coming-out eines Familienvaters

Leipzig

Drei Worte können eine große Bedeutung haben. Man könnte fast sagen, sie können die Welt verändern. Oder zumindest das Leben. Das eigene und das nahestehender Menschen.

„Ich liebe dich“ und „ja, ich will“ sind zwei Beispiele dafür. Für ­ Konstantin Reimann und seine Frau Sofia* waren es die drei Worte „ich bin schwul“. Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, seit Konstantin sich bei Sofia outete – seither ist nichts mehr, wie es war.

Anzeige

Das Coming-out: ein ungewisser, schwieriger Weg

Ein Coming-out ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Dennoch wirkt es sich auf alle nahestehenden Menschen aus. Seien es die eigenen Eltern, Großeltern, Geschwister, oder, wie in Konstantins Fall, zusätzlich die eigene Ehefrau und das gemeinsame Kind. Sich zu outen ist kein einfacher Schritt. Oft liegt ein ungewisser, schwieriger Weg vor einem Menschen, der seine Homosexualität öffentlich macht. Doch dieser Weg kann an ein gutes Ziel führen.

Weitere LVZ+ Artikel

Konstantin und Sofia Reimann führten sieben Jahre lang eine Beziehung, heirateten und bekamen eine Tochter. Vater, Mutter, Kind – eine Familie. Weil Konstantin das wichtig war.

„Schwul“ als Schimpfwort

Der heute 31-Jährige wuchs in einem sehr konservativen Umfeld auf, Homosexualität galt als unnormal, „schwul“ war ein Schimpfwort. Auch in der eigenen Familie und im Freundeskreis war häufig zu hören, dass Homosexualität unnatürlich sei, „solche“ Männer krank wären… Dieses homophobe Umfeld prägte Konstantin von klein auf, er verschloss sich.

„Ich wusste schon früh, dass ich nichts von Mädchen will. Meine männlichen Freunde fand ich attraktiver als meine weiblichen“, beschreibt er seine frühen Empfindungen. „Irgendwann haben wir als Jungs auch mal miteinander `rumprobiert`, was man als Heranwachsende halt so macht. Natürlich wurde nie darüber geredet. Das war schließlich ein Tabu. Aber schon damals habe ich gemerkt, dass ich homosexuell bin.“

Wissen durfte das niemand. Zu groß war die Angst vor Ausgrenzung, Mobbing und einem möglichen Ausschluss aus Familie und Freundeskreis. „Ich habe mein halbes Leben mit einer Lüge gelebt. Niemand wusste es. Meine Familie nicht, nicht mal mein bester Freund“, schildert der Bürokaufmann. Die Angst vorm Outing war zu groß. Also versuchte er weiter, sein Leben so zu führen, wie er es seit seiner Kindheit als „normal“ gelernt hatte.

Die Illusion aufrechterhalten

„Die Beziehung zu Sofia bin ich als Tarnung eingegangen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Ich wollte `normal` erscheinen.“ Man hört, wie schwer ihm dieser Satz fällt. Auch, weil er weiß, was er Sofia damit angetan hat. Sie wusste nichts von seiner Homosexualität. Es war alles eine riesengroße Lüge.

Vor vier Jahren litt Konstantin an Depressionen, machte eine Therapie, es ging ihm besser. Damals hat er die Erkrankung nicht mit seiner Selbstverleugnung in Verbindung gebracht. Auch seinem Therapeuten gegenüber erwähnte er seine Homosexualität nicht. Als die Depression im vergangenen Jahr zurückkam, hielt er sein „falsches“ Leben nicht mehr aus. „Dieses Gefühl, dass das nicht das Leben ist, das du führen willst …“, beschreibt Konstantin seine Verzweiflung.

Gedanken kreisen um „falsches Leben“

Er zog sich immer weiter zurück, war geistig abwesend, seine Gedanken kreisten um sein „falsches“ Leben. Auch seine Frau bemerkte seine Verhaltensänderung. „ Sofia hatte schon länger mitbekommen, dass es mir nicht gut ging. Sie spürte auch, dass etwas mit unserer Beziehung nicht stimmte. Ich entzog mich seit Jahren jeder körperlichen Annäherung. Sex hatten wir schon lange nicht mehr.“

Also konfrontierte sie ihn eines Tages, fragte, was mit ihm los sei. Das war der Moment, als Konstantin sich überwand. „Ich bin schwul.“ Drei kleine Worte. Die Welt der jungen Familie war auf den Kopf gestellt. Sofia war wütend. Der Gedanke, dass sie jahrelang mit einer Lüge lebte, war kaum aushaltbar. Sie wollte die Scheidung – und erwähnte erstmals, dass sie bereits vor dieser Offenbarung über Trennung nachgedacht hatte. Konstantin hatte das auch. Nur angesprochen hatte es bis zu diesem Tag keiner. „Wir wollten kein Scheidungskind“, erklärt Konstantin. Aber dann, die Karten lagen auf dem Tisch, trennten sie sich doch.

Überraschte Reaktionen

Noch am Tag seines Coming-outs erzählt Konstantin seiner Familie von der Trennung, gemeinsam mit Sofia. Und er fasst sich ein Herz, wiederholt die Worte „ich bin schwul“. Seine Mutter sei entsetzt über die Trennung gewesen. Viel mehr als über Konstantins Coming-out. „Das hat sie eher positiv aufgefasst. Obwohl sie sich früher auch abfällig über Schwule geäußert hat.“ Auch seine Geschwister und seine Oma reagierten nach anfänglicher Überraschung positiv. Damit gerechnet hatte niemand.

Die Trennung verlief stressfrei und auch ihre gemeinsame Tochter kommt gut mit der neuen Situation klar. Sicher auch, da Konstantin und Sofia weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Sie sehen sich regelmäßig und kümmern sich gemeinsames um das kleine Mädchen. Klar war immer, bevor ihr Kind einen neuen Partner kennenlernt, wird dieser erst dem anderen Elternteil vorgestellt.

Outing oft erst im Erwachsenenalter

Außerdem muss der Partner akzeptieren, dass er ein „Bonuskind“ hat. „Würde ein neuer Partner von mir nicht akzeptieren, dass ich Papa bin und Zeit mit meiner Kleinen verbringen will, dann kann er direkt gehen. Sie ist das wichtigste und wird immer das wichtigste bleiben“, betont Konstantin. Sofia hat inzwischen einen neuen Freund. Er und Konstantin verstehen sich gut und auch mit dem Kind klappt alles.

Konstantin hat inzwischen schon häufiger von Männern in seinem Alter oder auch älteren gehört, die sich gerade erst geoutet haben – oder noch gar nicht. Manche von ihnen führten oder führen ein ähnliches Doppelleben wie er. „Es gibt viele Menschen, die ihre Homosexualität lange für sich behalten. Aber ich denke, man findet überall Hilfe.“

Sein Leben danach

Für viele sind Onlineforen eine erste Anlaufstelle, wenn sie Rat suchen oder Ermutigung, einfach mal den Austausch mit Menschen, die so fühlen wie sie selbst. Natürlich gibt es online auch einige Kennenlern- und Dating-Möglichkeiten. Auch Konstantin nutzt Foren und Dating-Apps, hätte gern einen festen Partner.

Seit seinem Coming-out hat sich viel verändert in Konstantins Leben. Er ist zufrieden, psychisch geht es ihm wieder gut, er kann endlich sein, wer er tief in seinem Herzen schon immer war. „Ich weiß, ich hatte wahnsinniges Glück. Das würde ich jedem wünschen, obwohl die Realität anders aussieht.“

Auf die Frage, ob er glücklich sei, grinst er und antwortet sehr ruhig: „Jetzt ja. Ich habe ein wunderbares Kind, eine wunderbare Ex-Frau. Alles top. Ich bin glücklich.“ Da sind sie wieder, drei bedeutungsvolle Worte.

*Namen von der Redaktion ­geändert

Hier gibt es Beratung RosaLinde e.V. – translesbisch­schwule Begegnung und Beratung: www.rosalinde-leipzig.de Koordinierungs- und Interventionsstelle – häusliche Gewalt und ­ Stalking: www.kis-leipzig.de Queerkids – Regenbogenfamilien: www.queerkids.de Queer Refugees Network: www.facebook.com/queernl Standesamt – eingetragene Lebenspartnerschaft: www.leipzig.de/­buergerservice-und-verwaltung/­lebenslagen-und-themen

Von Susanne Reinhardt