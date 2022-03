„Ich habe als LVB-Straßenbahnfahrer 2300 Euro brutto verdient“

Leipzig

Über Geld redet man nicht, heißt es. In unserer Serie „Kassensturz“ tun wir es trotzdem, mit Leipzigerinnen und Leipzigern von arm bis reich. Damit sie besonders offen sprechen können, bleiben die Menschen in dieser Serie anonym.

Kurz vor dem Abitur machte Hans* ein Praktikum bei den Leipziger Verkehrsbetrieben – und der junge Mann spürte es sofort, er wollte Straßenbahnfahrer werden. „Überqualifiziert“, lautete die Antwort seines damaligen Chefs. „Ich habe mich trotzdem beworben“, sagt er. Er wurde genommen.

Die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb dauert drei Jahre. Man baut in der Werkstatt Motoren zusammen, man analysiert Fahrpläne und Pünktlichkeit. Und natürlich: Man lernt, Straßenbahn zu fahren.

Im Beruf angekommen, merkte Hans, dass der Lohn knapp bemessen ist: In Sachsen liegt er bei knapp unter 14 Euro die Stunde. „Ich habe grundsätzlich 2300 Euro brutto verdient, bei 38 Stunden Arbeitszeit in der Woche“, sagt Hans. Das ist weniger als in anderen Bundesländern, beispielsweise Thüringen, wo Fahrer 16,70 Euro Stundenlohn bekommen.

Ein Taxi zum Dienstantritt als Straßenbahnfahrer

„Das liegt einfach daran, dass uns hier der ÖPNV als Gesellschaft nicht so wichtig ist“, glaubt Hans. In Sachsen müssen etwa die LVB rund 70 Prozent durch Fahrkarten erwirtschaften. Anderswo sind es 60 Prozent. Den Rest schießt der Staat zu.

Dass die LVB klamm sind, meint Hans im Job zu bemerken. „Es gibt kein Geld für Personal, das Bus und Straßenbahn saubermacht“, sagt er. „Das muss im Zweifel der Fahrer selbst machen.“ Außerdem stört ihn, dass die Straßenbahnen eher laut sind. „So laut wie in keiner anderen Stadt“, sagt er. „Da fehlt es an Wartung und Pflege – wenn ich das höre, ärgere ich mich heute noch.“

Was ihn auch stört: Dass er mit der Straßenbahn an jeder Station halten muss. Auch, wenn niemand einsteigen will oder auf „Stopp“ drückt. „Der Stopp-Knopf ist in Leipziger Bahnen eigentlich nur ein Türöffner-Knopf“, sagt er. Und noch etwas ärgert ihn: Die langwierige Anfahrt zum Arbeitsplatz. „Die Straßenbahn fährt nicht immer mitten in der Stadt los, sondern auch mal in Dölitz“, sagt er. Im Sommer nimmt er zum Dienstantritt oft ein „Nextbike“, im Winter sogar ein Taxi – von seinem eigenen Geld.

4100 Euro brutto, Tariflohn

Schließlich reift in Hans ein Entschluss. Er will nicht weiter fahren, sondern seinen Techniker machen, das Pendant zum Meister. Finanziell beginnt für ihn eine entbehrungsreiche Zeit, obwohl seine Eltern Ärzte und „recht wohlhabend“ sind, wie er sagt. Sie zahlen ihm jeweils 50 Euro im Monat – auch, weil er nicht mehr will. 400 Euro erhält er über ein Stipendium. Das Studentenwohnheim kostet ihn 210 Euro, die Mensa 50 Euro im Monat.

Um sein Konto aufzubessern, fährt Hans damals an den Wochenenden hin und wieder Straßenbahn – auf Minijob-Basis. „Für einer Sieben-Stunden-Schicht bekam ich um die 70 bis 100 Euro, steuerfrei“, sagt er. „Davon konnte ich abends mit Freunden Bier trinken gehen.“

Heute, als Techniker, analysiert Hans wieder Fahrpläne. Wo in der Stadt tun sich neue Staufallen auf? Wo verliert die Straßenbahn an Zeit? Und würde es sich nicht vielleicht doch lohnen, wenn die Bahn nicht immer hält? Solche Fragen klärt er – und verdient damit 4100 Euro brutto im Monat, Tariflohn.

150 Euro monatlich in den Aktienfonds

Aber Hans fährt auch weiter Straßenbahn, an seinen freien Tagen. „Manchmal gucke ich morgens aus dem Fenster und denke: Ich hätte mal wieder Lust“, sagt er. Für einen Dienst muss er sich fünf Tage im Voraus eintragen. Mit den Fahrten bessert er sein Gehalt auf, wieder auf Minijob-Basis, die demnächst auf maximal steuerfreie 520 Euro im Monat angehoben werden soll.

Im Monat kann Hans also mit rund 3000 Euro auf dem Konto planen. Seine Wohnung – ein Altbau im Leipziger Osten, 50 qm, drei Zimmer mit Balkon und Badewanne – kostet ihn 550 Euro warm. Da bleibt Geld übrig, das Hans zum Teil anlegt. 150 Euro zahlt er monatlich in einen grünen Aktienfonds. „Da sind 800 nachhaltige Unternehmen drin – Wasserstoff, erneuerbare Energien, Bildung“, sagt er. „Ich will nicht, dass mit meinem Geld mit Waffen oder Nahrungsmitteln spekuliert wird. Da hat mich meine Bank beraten.“

Eine Ferienwohnung mit Freunden

30 weitere Euro zahlt Hans monatlich in ein Depot für sein Patenkind. Und das restliche Geld?

„Ich weiß nicht so richtig, wohin damit“, sagt Hans. Aber es gibt eine Idee mit Freunden. „Wir wollen uns eine gemeinsame Wohnung kaufen in einer schönen Stadt, zum Beispiel in Brünn, in Tschechien – und die dann als Ferienwohnung zu vermieten“, sagt er. Die Wohnung soll etwa 200.000 Euro kosten, geteilt durch fünf. „Und gelegentlich können wir dann selbst hinfahren.“

*Name geändert

Von Josa Mania-Schlegel