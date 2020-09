Leipzig

Lokal- und Landespolitiker sind bestürzt vom Aus für die Leipziger Gusswerke. Lange war für den Weiterbetrieb des traditionsreichen Unternehmens gekämpft worden – am Dienstag nun wurde die Schließung des Automobilzulieferers mit seinen rund 400 Beschäftigten bekanntgegeben worden.

Oberbürgermeister: Zukunft für das Leipziger Werk gesehen

„Wir waren intensiv in den Prozess bei den Gusswerken Leipzig eingebunden und haben versucht, die eine oder andere Weiche mit zustellen. Wir alle hatten Hoffnung. Um so mehr sind wir jetzt geschockt, dass die Entwicklung – auch wegen Corona – diese Richtung genommen hat. Das ist bitter“, sagt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Er habe eine Zukunft für den Leipziger Automobilzulieferer gesehen. „Machen wir uns nichts vor: Der Dieselmotor wird bleiben. Im Lkw-Bereich gibt es aktuell nichts Besseres. Und auch sonst glaube ich an einen Mix bei den Antrieben. Die Motoren werden weiter gegossen werden. Vor diesem Hintergrund, bin ich um so erschütterter über das Aus für das Leipziger Werk.“

Leipziger Wirtschaftsdezernat: Herber Schlag für Stadt und Region

„Die Schließung der Gusswerke Leipzig GmbH ist ein herber Schlag für die 400 Mitarbeiter, für die Stadt Leipzig und für die Region. Die kommunale Wirtschaftsförderung, die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat haben jahrelang um das Traditionsunternehmen gekämpft und es bereits beim Eigentümerwechsel 2018 außerordentlich engagiert unterstützt“, sagte der kommissarische Leiter des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales sowie Amtsleiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, Clemens Schülke. „Ausschlaggebend für die nicht mehr abzuwendende Insolvenz ist der Strukturwandel in der Automobil- und in der Energiebranche. Die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich beschleunigt und brachte alle Rettungsversuche zum Erliegen.“

Sachsens Ministerpräsident: Wandel in der Automobilwelt kennt nicht nur Gewinner

„Der Wandel in der Automobilwelt geht schnell voran. Wir können in Sachsen froh sein, dass die bei uns ansässigen Firmen wie Porsche, VW und BMW so massiv in Elektromobilität investieren. Das sichert Arbeitsplätze in den Werken und bei vielen Zulieferern“, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Klar sei aber auch: Der Transformationsprozess in der Branche kenne nicht nur Gewinner. „Viele Zulieferfirmen verlangen zu Recht Augenmaß von der Politik, um sich auf den Wandel einstellen zu können. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Klimaschutzziele zu verschärfen, ist aus meiner Sicht Gift. Das verteuert die Produktion in Deutschland. Dass die EU bis 2030 den CO2-Ausstoß statt um 40 jetzt um 55 Prozent reduzieren will, wird weitere Firmen in Schwierigkeiten bringen.“

CDU im Stadtrat: Drückende Abgabenlast und steigende Energiepreise

„Die Schließung der Gusswerke Leipzig ist ein schwerer Schlag für die Mitarbeiter, unsere Stadt und den traditionsreichen Standort im Leipziger Westen“, sagte CDU-Stadtrat Michael Weickert. Sicher sei auch die Auswirkung der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Verwerfungen mit sich bringt, ursächlich. Gerade in diesen Zeiten ständen Investoren, die bereits der Vorgänger Hallberg-Guss händeringend gesucht hat, nicht Schlange. „Nichtsdestotrotz leidet und litt die Branche auch schon vor Corona stark unter einer drückenden Abgabenlast und stetig steigenden Energiepreisen. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt hat hier schlicht einen Wettbewerbsvorteil.“ Hier müsse man auf allen politischen Ebenen umgehend entgegen steuern, andernfalls würden die „Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort Sachsen verheerend sein“.

Linke im Stadtrat: Beschäftigte müssen unterstützt werden

Mit Bestürzung reagierte die Linken-Fraktion im Leipziger Stadtrat auf die Nachricht von der bevorstehenden Schließung. „Oberstes Ziel sollte nun sein, unterstützende Strukturen für die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, die innerhalb einer Woche ihre Beschäftigung verlieren. Es müssen Wege zur Weitervermittlung und weiterführenden Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geebnet werden“, erklärt Marianne Küng-Vildebrand, Sprecherin für Wirtschaft und Beschäftigung der Linken-Fraktion.

„Die Schließung der Gießerei hinterlässt eine strukturelle Lücke in Leipzig. Unternehmen dieser Größenordnung sind die Ausnahme in der ostdeutschen Wirtschaft“, ergänzt Olga Naumov, Sprecherin der Fraktion für Wissenschaft und Digitales. Gerade bei klein- und mittelständischen Betrieben müsse das Augenmerk auf die Bestandsfähigkeit am Markt gelegt werden. „Nicht immer besitzen diese ausreichende finanzielle Mittel, um sich aus der Abhängigkeit von einer Branche loszulösen. Hier bedarf es entsprechender Förderprogramme.“

FDP-Kandidat: Strukturreformen angehen

Als neuerliche Hausaufgabe, den Strukturwandel mutig anzugehen bezeichnet René Hobusch, Leipziger FDP-Kandidat für die Bundestagswahl 2021, die Einstellung des Betriebs bei Gusswerke Leipzig zum Ende des Monats. „Hier kam am Ende alles zusammen: eine schwierige Hypothek aus der jüngeren Unternehmensvergangenheit, Corona als Beschleuniger verschiedener Entwicklungen und ein Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG), das die Kosten nach oben treibt“, erklärte er. „Insbesondere beim EEG hätte die Koalition von CDU/ CSU und SPD für Veränderungen sorgen können. Unternehmen wie die Gusswerke stehen im internationalen Wettbewerb. 150 Kilometer östlich und südlich von Leipzig sind die Energiepreise ganz andere.“

Hobusch mahnt eine schnelle Reform des EEG an. „ Deutschland braucht den Strukturwandel – aber nicht mit der ideologischen Brechstange. Es dürfen nicht reihenweise Jobs in wertschöpfenden Branchen wegbrechen. Andernfalls gibt es irgendwann niemanden mehr, der den Strukturwandel hin zur Klimaneutralität bezahlt.“ Man brauche den Mut, auch mal Nein zu sagen. „Wir brauchen den Mut, Alternativen zu entwickeln und zu testen. Wir brauchen den Mut, den Menschen zu sagen, was das alles bedeutet. Was wir nicht brauchen, ist unterlassene Hilfeleistung.“

