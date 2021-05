Im Auf und Ab der Inzidenzen: Lieber Vorsicht statt Drängelei

Leipzig

Auf Freude folgt Ernüchterung, so ist das manchmal im Leben. Nach zwei Tagen mit Inzidenz unter 50 ermittelte das Robert-Koch-Institut am Freitag für die Stadt Leipzig einen Wert wieder knapp darüber. Damit geht das Rechnen von vorn los: Wann können weitere Auflagen für die Gastro- und Shopping-Tour fallen? Schon nächste Woche?

Ich rechne noch nicht mit. Das Drängeln ist nicht angebracht. Dank der erfreulichen Entwicklung seit Ende April ist in Leipzig bereits ein großes Stück Normalität zurückgekehrt. Geschäfte sind wieder geöffnet, in Freisitzen können Getränke kredenzt werden, alle Schülerinnen und Schüler haben wieder Präsenzunterricht. Ja stimmt, es gibt noch Regeln, die einzuhalten und häufig lästig sind. Aber ganz weg ist das gefährliche Virus eben auch noch nicht. Obwohl es im Sonnenschein im Freisitz fast so scheint.

Egal, ob knapp über oder knapp unter Inzidenz 50: Es finden auch jetzt in Leipzig noch Infektionen statt (heute +53), in den Krankenhäusern liegen noch immer Covid-19-Patienten (+3 auf Intensivstation). Über Aerosole verbreitet sich die Corona-Gefahr noch immer gut – vor allem in Innenräumen.

Zuletzt haben wir einen deutlichen Abschwung der Infektionszahlen erlebt. Jetzt flacht die Kurve etwas ab, wird aber weiter kleiner werden – falls wir nicht alles gleich über Bord werfen. Etwas Vorsicht vor dem Virus sollte bleiben, auch wenn das bedeutet, vor dem Einkaufsbummel noch einen Schnelltest machen zu lassen. Dann brauchen wir bald gar nicht mehr Tage unter Grenzwerten zählen, weil die Zahlen insgesamt so niedrig sind.

Von Matthias Puppe