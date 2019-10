Handball-Legende Schmidt: Mit Bier, Pfeffi und Blauem Würger den Olympiasieg gefeiert

Leipzig

Es ist die Frage aller Fragen: Wie war er denn nun, der schönste Tag seines Lebens? Der Tag, an dem der beste Handball-Torhüter aller Zeiten mit seinen DDR-Teamkollegen Geschichte schreibt. Am 27. Juli 1980 im Moskauer Sokolniki-Sportpalast. Als für die UdSSR-Hünen Alexander Anpilogow, Sergei Kuschnirjuk, Alexei Schuk, Jewgeni Tschernyschow und Alexander Karschakewitsch im übertragenen Sinn die Losung SoS gilt: Sieg oder Sibirien. Als David breitbeinig im Wohnzimmer von Goliath sitzt und Wieland Schmidts rechter Unterarm zuckt und zwischen Triumph und Tragödie entscheidet. Als die kleine DDR der großen UdSSR eine fest eingeplante Goldmedaille entreißt.

Der Mann, den alle nur das Phantom nannten

Wieland Schmidt (vorn) im legendären Spiel gegen die UdSSR-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1980. Quelle: LVZ-Archiv

Sappho, griechisches Restaurant in der Reichelstraße, Date mit einer Legende. Der gebürtige Magdeburger Schmidt lebt seit 1989 in Leipzig, ist 65 Jahre alt, ein treuer Typ, eine Art Gewohnheitstier. Das gilt auch und besonders fürs Essengehen. Sappho und sonst nichts. Schmidt legt die Goldmedaille von den Olympischen Spielen in Moskau auf den Stammtisch. Sechs Gramm Gold, drunter massives Silber. Der Mann, den sie in Anlehnung an unglaubliche Reaktionen und Rettungstaten „Das Phantom“ nannten, kramt das vergilbte Glückwunsch-Telegramm von Erich Honecker aus einer Klarsichtfolie.

Adresse: DDR-Olympiamannschaft -

Handballmannschaft der Männer -

Olympisches Dorf -

Mitschurinskij Prospekt -

Block 14 -

117602 Moskau/ UdSSR -

Der Text handelt von „Kampfmoral“ und „Leistungsbereitschaft“, schließt mit guten Wünschen fürs „persönliche Leben und im Sport“. Es knirscht in jedem der zusammengedrechselten Sätze.

Schmidt hat Souvlaki bestellt. Wenn der Spieß zu 12,90 Euro genau so trocken-spaßbefreit ist wie das Telegramm aus dem Machtzentrum der alten Männer, muss Ouzo her, viel davon.

Klein-Wieland spielt Fußball bei Traktor SW Magdeburg, wechselt mit neun Jahren zum Handball, wird zum besten Torhüter der Welt, wehrt bis zu 75 Prozent der Würfe ab, ist diesbezüglich und auch als Gesamtpaket bis heute unerreicht.

DDR-Staatschef Erich Honecker schickte 1980 ein Glückwunschtelegramm an die siegreiche DDR-Olympiamannschaft. Quelle: privat

„Du wirfst dich in 120 km/h schnelle Bälle“

„Wir Torhüter haben eine Meise“, sagt der Mann heute, der damals im Westen für Hameln und Minden spielt, im Anschluss an seine Karriere eine erfolgreiche Laufbahn als Marketingleiter bei der BHW-Bank hinlegt, seit zwei Jahren Rentner im Unruhestand ist und die Torhüterinnen des deutschen Nachwuchses und des HCL trainiert. „Du wirfst dich in 120 km/h schnelle Bälle und freust dich, wenn du ihn in die Weichteile bekommst.“

Weil das Phantom Auge in Auge mit anrauschenden Gegnern bei freien halbhohen Würfen nahezu unbezwingbar ist, greift alsbald ein anderes Wurfbild. „Viele haben versucht, mir die Dinger knapp am Kopf vorbei zu werfen.“ Da schlägt der Ball auch mal voll auf die Zwölf der Nummer zwölf ein, wird’s zappenduster. Na und? „Zählte als gehalten.“ Die damaligen Bälle waren aus Rindskernleder-Teilen, die Nähte grobschlächtig.

Schmidt gewinnt, was man gewinnen kann. Mit dem Verlieren hat es der Frauen-Schwarm nicht so. Zwischen Dezember 1973 und Januar 1989 verliert der Jahrhundert-Torhüter in der legendären Hermann-Gieseler-Halle kein einziges Spiel. Weder mit dem SC Magdeburg noch mit der Nationalmannschaft.

Sein erstes Länderspiel datiert vom 10. Februar 1974. 275 weitere folgen. Das wichtigste steigt am 27. Juli 1980. Olympisches Finale im Moskauer Sokolniki-Sportpalast. UdSSR – DDR. Der kleine Bruder führt in der Verlängerung 23:22, letzter Angriff der UdSSR, Linksaußen Alexander Karschakewitsch hat das 23:23 in seiner rechten Hand, Schmidt etwas dagegen. Vom Unterarm des Phantoms landet der Ball an der Latte. Aus, Ende, Sensation, das Jubelfoto mit Olympiasieger und Matchwinner Schmidt geht um die Welt. Jedenfalls um die, die jenseits der UdSSR beginnt. Nicht nur Schmidt stellt zu dieser Zeit Weltklasse dar. Frank-Michael Wahl, Peter Rost, Ingolf Wiegert, Trainerfuchs Paul Tiedemann – große Namen, große Persönlichkeiten.

Wieland Schmidt mit seiner Goldmedaille von 1980. Quelle: Kempner

Party mit Munkelt und Steinbach

Die Festivitäten nach dem Abpfiff? „Feuchtfröhlich.“ Vor Bier, Pfeffi und Blauer Würger in Block 14 des Olympischen Dorfs findet ein Empfang beim berüchtigten Manfred Ewald statt. Der oberste Sportfunktionär der DDR herzt jeden Einzelnen der Helden. Schmidt erinnert sich in diesem Moment an die Ewaldschen Hasstiraden nach der gescheiterten 76er Olympia-Qualifikation der DDR. „Ein böser Mann.“ Zum After-Work-Begängnis stoßen ausnahmslos Gute. Olympiasieger Thomas Munkelt, 110-Meter-Hürdensprinter des SC DHfK, feiert mit. Auch Bronze-Gewinner und Fußballer Maxe Steinbach ( 1. FC Magdeburg) ist dabei. Außerdem weitere Stars aus der Leichtathletik. An Schlaf ist nicht zu denken, die Goldmedaille wird argusäugig bewacht.

Im Sommer 1983 traf er die Frau seines Lebens

Sappho, der Souvlaki-Spieß mundet, Schmidt legt Wert auf eine grundsätzliche Feststellung. „Der schönste Tag meines Lebens hat übrigens nichts mit Handball zu tun.“ Sondern mit Liebe. Im Sommer 1983 trifft der Pfeil Amors die Heldenbrust des Handball-Stars. Im Trainingslager in Kienbaum sieht er Michaela und ist hin und weg. „Blondes langes Haar, West-Klamotten. Und sie roch wunderbar.“ Nach großer weiter Welt. Michaela arbeitet fürs Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS) und lässt den schmachtenden Wieland abblitzen. „Ich musste lange kämpfen“, sagt der Mann, der bei der Weibchensuche nie lange kämpfen musste.

Manchmal, aber nur manchmal träumt der erdverbundene, hochanständige und hochsympathische Wieland Schmidt vom Tag, an dem er den Olympiasieg festhielt. Viel präsenter ist ihm der Sommer 1983, als er die Frau seines Lebens traf.

Michaela erscheint zum griechischen Mokka und nimmt ihren Wieland mit nach Hause.

Von Guido Schäfer