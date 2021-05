Leipzig

Der Otto-Runki-Platz am Rabet in Neustadt-Neuschönefeld wird in den nächsten Jahren ein vollkommen neues Gesicht erhalten. Nach den bereits fertigen Plänen für eine Schwimmhalle, deren Bau laut Stadt noch in diesem Jahr starten soll, hat die Dienstberatung des Oberbürgermeisters jetzt auch das Planverfahren für eine neue Stadtteilbibliothek auf den Weg gebracht.

Die Planung koste 340 000 Euro und solle bis Anfang 2023 abgeschlossen sein, teilte das Rathaus am Dienstag mit. Mit einem Baubeginn sei voraussichtlich frühestens 2025 zu rechnen.

Sozialer und interkultureller Treffpunkt entsteht

Mit dem Neubau einer neuen Stadtteilbibliothek könne das langjährige Vorhaben, im Leipziger Osten eine große Bibliothek zu etablieren, endlich umgesetzt werden, so Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Zugleich entstehe damit ein sozialer und interkultureller Treffpunkt für Familien, Erwachsene sowie für die vielfältigen Gruppen und Initiativen im Einzugsgebiet.

Großes Einzugsgebiet

Rund 26 000 Bewohner der Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf würden von der Stadtteilbibliothek profitieren. „Zusätzlich zählen Anger-Crottendorf, das Zentrum-Ost, Sellerhausen-Stünz und Reudnitz-Thonberg zum erweiterten Quartier mit weiteren mehr als 47 000 Menschen“, so das Rathaus. Damit habe der Neubau ein ähnlich großes Einzugsgebiet wie die Stadtteilbibliothek in der Südvorstadt. Die bislang am Torgauer Platz eingemietete Bibliothek mit 300 Quadratmetern Nutzfläche reiche größentechnisch nicht mehr aus und werde nach der Eröffnung des Neubaus aufgegeben.

Skandinavisches Konzept

Vom künftig größeren Medien- und Informationsangebot sollen auch die ansässigen vier Schulen und fünf Kindertagesstätten profitieren. Geplant sei die Umsetzung des skandinavischen Konzepts der „Vier Räume“ – Lernraum, Treffpunkt, Raum für Anregungen und Raum für Aktivitäten. Dieses bilde die zeitgemäßen Aufgaben einer Bibliothek baulich ab, so die Stadt. Die Räume sollen zugleich möglichst flexibel nutzbar gestaltet werden. Der Neubau wird geplant mit rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche, verteilt auf zwei Etagen. Platz soll sein für etwa 15 000 Medien.

Bürger dürfen mitreden

Die Bürger sollen an der Ausgestaltung beteiligt werden. „Dazu ist ein Termin am 1. Juli vorgesehen, zu dem Ideen und Vorstellungen geäußert werden können“, erklärt das Rathaus.

Die Stadträte hatten für den Otto-Runki-Platz einen Architektur- und Gestaltungswettbewerb für eine neue Schwimmhalle beschlossen, um im Leipziger Osten mehr Kapazität für Schul-, Vereins- und Freizeitsport zu schaffen. In dem Wettbewerb sei ein bindendes Ergebnis für die Gestaltung des gesamten Platzes erzielt worden, „was den Schwimmhallenneubau und die neue Stadtteilbibliothek in geeigneter Weise vereint“, sagte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Sportbäder Leipzig GmbH ist. Akteure aus Stadtrats- und Stadtbezirksbeiratsebene seien einbezogen worden.

Der Schwimmhallenneubau soll noch in diesem Jahr beginnen. „Voraussichtlich 2024 kann sie eröffnet werden“, erklärte die Stadt am Dienstag.

Von lvz