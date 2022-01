Im Leipziger Zoo öffnen wieder die Tierhäuser

Leipzig

Der Leipziger Zoo hat sich in enger Abstimmung mit der Stadt entschlossen, ab Sonnabend wieder die 2G-Regel auf den gesamten Zoo anzuwenden. Die 3G-Regel für den alleinigen Besuch der Außenbereiche wird somit außer Kraft gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. „Wir freuen uns, mit der Öffnung der Tierhäuser unseren Besuchern das Gesamterlebnis Zoo Leipzig wieder ermöglichen zu können“, erklärte Zoodirektor Jörg Junhold. „Da es nicht möglich ist, die angepassten Zutrittsberechtigungen vor den Tierhäusern zusätzlich jeweils einzeln zu kontrollieren, haben wir uns dazu entschlossen, die 2G-Regel auf den gesamten Zoo anzuwenden.“ Dies gelte vorerst bis zum 6. Februar.

In Restaurants gilt 2G-Plus

Die Nachweise für die 2G-Regel werden am Haupteingang des Zoos kontrolliert. Die Tierhäuser sind dann für Besucher bei Einhaltung der vorgeschriebenen Obergrenze mit einem Ampelsystem uneingeschränkt zugängig. Die einzige Ausnahme ist das noch nicht wiedereröffnete Aquarium, das bis auf weiteres für Besucher geschlossen bleibt. Für den Zugang zu gastronomischen Einrichtungen bedarf es eines 2G-Plus-Nachweises.

Mit der Öffnung der Tierhäuser entfällt der Winterspecial-Preis. Ab 15. Januar gelten so die regulären Winterpreise. Zudem gilt nach wie vor im Zoo das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes an Engstellen beziehungsweise immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Jungtiere warten auf die Besucher

Die Modernisierung des Aquariums konnte zum Jahresende 2021 zwar abgeschlossen werden, doch nach der turbulenten Entwicklung des Pandemiegeschehens sei eine kurzfristig Öffnung nicht möglich gewesen, heißt es im Zoo. Sobald ein Eröffnungstermin feststehe, werde dieser kommuniziert.

Mit der Öffnung der Tierhäuser haben Besucher auch die Möglichkeit, den Nachwuchs zu begutachten, der in der Zeit der Schließung geboren wurde. In Gondwanaland, das bei den kalten Temperaturen zum Verweilen einlädt, können Jungtiere bei den Kirk-Dikdik und den Masken-Kiebitzen beobachtet werden. In Pongoland wartet der noch namenlose Nachwuchs von Schimpansen-Dame Corry auf die ersten Besucher und wird sicher große Augen machen ob der vielen Menschen.

Von Andreas Tappert