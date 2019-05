Leipzig

Der Verein „Gemeinsam für Leipzig“ und die LVZ laden am Dienstagabend zum Forum für die Stadtratswahl am 26. Mai ein. Im Marriott Hotel (Am Hallischen Tor 1) diskutieren Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen: Rainer Engelmann ( Die Linke), Frank Tornau ( CDU), Heiko Bär ( SPD), Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen), Sven Morlok ( FDP) und Tobias Keller ( AfD). Es moderiert LVZ-Lokalchef Björn Meine. Im Mittelpunkt stehen aktuelle kommunalpolitische Themen.

LVZ.de überträgt das Wahlforum ab 18.55 Uhr im Livestream:

LVZ-Forum zur Kommunalwahl 2019 JETZT LIVE! LVZ-Forum zur Kommunalwahl 2019. Auf dem Podium sitzen Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen. Es moderiert: Björn Meine. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Dienstag, 7. Mai 2019

Rund 470.000 Leipziger sind am 26. Mai dazu aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen und an den Wahlen für das Europaparlament teilzunehmen. Zur Kommunalwahl in Leipzig treten insgesamt 649 Bewerber von zehn Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen an. Aktuelle News und Hintergründe zur Wahl gibt es im LVZ-Spezial unter www.lvz.de/wahl

