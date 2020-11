Leipzig

„An Maske gedacht?“ Die Stimme aus der Maschine ist unverbindlich freundlich. „Nicht so streng wie ein Wachmann“, findet Michael Lehnert, kaufmännischer Leiter des Leipziger Start-up-Unternehmens Sensape. Ungefähr zwei Meter groß sind die drei Stelen im Nova-Shoppingcenter, die hier seit kurzem zwei Aufgaben übernehmen: an die Corona-Regeln zu erinnern und Kunden zu zählen. Wie in einem Spiegel sieht man sich selbst auf dem Bildschirm. Wer keine Maske trägt oder damit eher das Kinn als Mund und Nase bedeckt, über dessen Gesicht legt eben der Computer den entsprechenden Schutz. Allerdings nur auf dem Monitor.

Anzeige

Ein Test – sagt Center-Manager Peter Lehnhardt. „Wir wollen vier Wochen lang gucken, wie die Menschen das System annehmen.“ Im aktuellen Teil-Lockdown dürfen Geschäfte nur unter der Bedingung öffnen, dass Kunden und Mitarbeiter Mund-Nase-Schutz tragen und sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Wobei sie in dem Einkaufszentrum im sachsen-anhaltischen Günthersdorf in der Nähe von Leipzig ohnehin kaum noch mit Maskenverweigerern konfrontiert seien, so Lehnhardt – anders als im Sommer. „Die Akzeptanz ist zuletzt deutlich gestiegen“, beobachtet er.

Die Ampel springt auf Rot

Das Geschäftsmodell von Sensape hat aber eigentlich nichts mit Corona zu tun. Seit 2015 entwickelt die Firma auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei interaktive Technologien zur Kundenansprache. 25 Mitarbeiter hat das Start-up. Normalerweise seien die Geräte dafür gedacht, „das Einkaufserlebnis komfortabler zu machen“, erklärt Sensape-Mann Lehnert. „Jetzt machen sie es sicherer.“ Für das junge Unternehmen bietet die unnormale Zeit einer Pandemie die Chance, einen Fuß in gleich mehrere Türen zu kriegen. Noch in dieser Woche werden Stelen an ein Einkaufszentrum im Main-Taunus-Zentrum geliefert. Für Abnehmer in Spanien, Chile, Ecuador und Saudi-Arabien konzipiert Sensape zudem Maschinen, in die auch ein Fieberthermometer eingebaut ist.

Die Leipziger Stadtbibliothek zählt mit der Technik bereits seit einigen Wochen ihre Nutzer im Lesesaal. Ist der Maximalwert erreicht, springt die Ampel auf Rot. Keiner darf mehr rein. Auch im Nova-Center ist der digitale Kundeneinlass vorerst die wichtigste Funktion. Zumal sich dadurch längere Warteschlangen bestenfalls nur virtuell bilden: Wer seine Mobilnummer hinterlässt, kann anderswo weiterbummeln und wird automatisch benachrichtigt, sobald sich die Lage im gewünschten Laden entspannt. Das Programm berücksichtige den Standort eines Kunden und rechne die Wegstrecke mit ein, sagt Lehnert.

Die Maschine spart nicht mit Lob

Handynummer und Bewegungsprofil würden lediglich für 24 Stunden gespeichert, sichert er zu. „Oder man löscht sie selbst gleich wieder.“ Ganz ohne Preisgabe eigener Daten funktioniert ein Funkmelder, den man leihweise erhält und der ausschlägt, sobald man an der Reihe ist. Mit einer Ausnahme: Schreibt die Corona-Schutzverordnung eines Bundeslands die Möglichkeit einer nachträglichen Kontaktverfolgung vor, bleiben die persönlichen Daten über die gesetzlich geregelte Dauer gespeichert.

Als Kundenleitsystem lässt sich die Technik freilich auch noch nutzen, wenn die Pandemie irgendwann überstanden ist. Genau das ist die Hoffnung des Sensape-Start-ups, das seine Maschine zunächst gegen eine Monatsgebühr verleiht: als Navigationssystem durch eine Shopping-Mall, als Werbefläche mit Touchscreen, als virtuelles Glücksrad samt Möglichkeit der Warenausgabe.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auch Center-Manager Lehnhardt denkt bereits an solche Anwendungen – doch vorerst nur im Hinterkopf. „Jetzt wollen wir erst mal die Hygiene gewährleisten und gut durch die Zeit kommen“, sagt er. Um das zu schaffen, seien die Stelen eine Ergänzung. „Sie ersetzen die Wachleute aber nicht.“ Immerhin spart die Maschine nicht mit Lob, wie es aus Security-Kreisen eher selten überliefert ist: „Danke, dass Sie die Maske richtig tragen“, tönt freundlich aus dem Lautsprecher, wenn der Schutz so über Mund und Nase sitzt, wie es gedacht ist.

Von Mathias Wöbking