Halle/Leipzig

Was qualmt denn da? Sprayt da einer Graffiti? Wo will das Blaulicht hin? Wer aus einem Polizeihubschrauber auf seine Stadt blickt, dem gehen plötzlich seltsame Fragen durch den Kopf. Aus gelassenen Bürgern werden hier oben Ordnungsfanatiker. Die gelassene Weltsicht verengt sich zum prüfenden Blick.

Und, ja: Ich bin nicht zum Spaß hier. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat mich und fünf andere Journalisten eingeladen, einmal mit dem Hubschrauber mitzufliegen: um Vorurteile abzubauen. Es gebe viel Ärger über Fluglärm. Gerade der Süden der Stadt sei, nunja, empfindlich. „Die Beschwerden häufen sich“, heißt das in Behördendeutsch.

Nun solle man sich bei einem Rundflug „ein Bild vom Einsatzraum und dem Einsatzwert“ des Polizeihubschraubers machen. Und womöglich verstehen, warum der Lärm notwendig ist.

Zum verabredeten Treffpunkt biegt man kurz vor Halle in den kleinen Ort Oppin ab. Und dann steht er da, marineblau und mit weißer Aufschrift: BUNDESPOLIZEI. Ein bauchiges Fluggerät mit arroganter Stupsnase. Ganz klar, dieser Hubschrauber weiß, was er tut.

Pilot Daniel S. bespricht mit seinem Kollegen den Einsatz. Quelle: Dirk Knofe

Ich denke das, weil ich selbst Betroffener bin. Mein Connewitzer Schlafzimmer zeigt auf einen grünen Hof. Aber wenn ich im Sommer nachts das Fenster offen lasse, dann weckt mich manchmal Hubschrauberlärm. Meistens passiert es, wenn man gerade so wegdämmert.

Man kann sich dann sagen, dass die Einsätze teuer genug und wohlfeil überlegt sein müssen. Trotzdem fühlt man sich schikaniert, überwacht und gestört. Bei Hubschrauberlärm gehen wir Connewitzer via Twitter auf die Barrikaden, hier rastet der Kiez aus. Der Account „Aviation Friends Connewitz“ kommentiert jede Luftbewegung süffisant. Ich lese da gern mit. Gemeinsam leidet es sich leichter.

„Und zwischendurch erwischen wir Graffiti-Sprayer“

Irgendwann schläft man dann wieder, aber die Wut bleibt. Und nun, durch Konfrontation, soll sie nachlassen? Sicher, sonst funktioniert das bestens: Was man nicht kennt, das fürchtet man. Kommt man einer Sache erstmal näher, wird vieles erträglicher. Klappt das auch mit Hubschrauberlärm?

Blick auf den Zoo mit der Festwiese/Zooschaufenster. Quelle: Dirk Knofe

Im Container der Bundespolizei werden Kaffee und belegte Brötchen gereicht. Die drei Piloten, Männer im besten Alter, tragen dunkelblaue Overalls. Nur einer sagt seinen Namen: Daniel S. heißt er. Der 43-jährige Hauptkommissar ist gerade frisch gebräunt aus dem Urlaub wieder da und beantwortet jede Frage zunächst mit einem lächelnden „kommt darauf an“.

270 km/h schnell könne der Airbus-Hubschrauber fliegen, erzählt Daniel, in 400 bis 1000 Metern Höhe. Vier Stunden könne man in der Luft bleiben. An Bord befänden sich Kameras, eine mit Wärmebild. Außerdem habe man einen Scheinwerfer, 1600 Watt.

Die Einsätze des Hubschraubers spielten sich hauptsächlich über Bahnanlagen ab. Da gebe es Leute, die Fahrkartenautomaten sprengen, Edelmetall-Diebe, natürlich suizidgefährdete Personen. „Und zwischendurch, eher zufällig, erwischen wir Graffiti-Sprayer“, sagt Daniel.

Unter den Wolken hat die Freiheit Grenzen

Auch am Wochenende, als in Leipzig Polizei und Vermummte gewaltvoll aufeinandertrafen, war der Bundespolizei-Hubschrauber unterstützend mit dabei. Neulich habe man einen Techno-Rave in Leutzsch aufgelöst, die Gäste waren den Gleisen gefährlich nah gekommen. Und man überwache Schmugglerrouten entlang der Neiße. Alle zwei Tage sei der Hubschrauber in der Luft, das Einsatzgebiet erstrecke sich von Coburg bis zur tschechischen Grenze.

Landschaft um Torgau Quelle: Dirk Knofe

Heute geht es von Halle über Leipzig nach Torgau und zurück. Eine gute Stunde dauert das. Die Sonne geht gerade unter, als der Hubschrauber sanft abhebt, die Nase kippt nach vorn, dann geht es nach oben. Wir fliegen herum, übers Stadion, Auwald, Connewitz, wir sehen Dörfer, Felder und einen Wald, der kürzlich gebrannt hat. Zweimal öffnen wir dabei, gut angeschnallt, die Tür.

Ganz klar, in diesem Hubschrauber fühlt man sich erhaben. Zumindest tagsüber lassen sich von hier aus ganze Stadtviertel überblicken: jedes Auto, jede Person. Hier, knapp unter den Wolken, hat die Freiheit Grenzen. Alles erscheint plötzlich überwachbar.

„Wir versuchen leise zu sein“

Dann frage ich Daniel über Funk: Weiß er denn, dass wir da unten leiden, wenn er hier oben lärmt? „Es ist mir immer bewusst, dass ich Krach mache, bei jedem Einsatz“, sagt er. Man wäge die Flughöhe daher immer gut ab.

Gut pariert, also noch ein Versuch: Fliegt er manchmal extra tief über Connewitz, den Stadtteil, der vielleicht so polizeikritisch ist wie keine andere Gegend in Deutschland?

Blick aus dem Hubschrauber auf Südvorstadt, Connewitz und Cospudener See. Quelle: Josa Mania-Schlegel

„Quatsch“, sagt Daniel. „Eher versuchen wir leise zu sein.“ Wenn er Straftäter verfolgt, sollen die ihn ja nicht hören. Gegenüber Bürgerbeschwerden müsse er sich schriftlich rechtfertigen. Stellt die Luftfahrtbehörde einen Verstoß fest, wird ein Strafzettel über Tausende Euro fällig. Er habe aber noch nie einen bekommen.

Wer hört gerne eine Polizeisirene?

Es gebe auch viele Einsätze, bei denen der Helikopter so hoch fliegt, dass man ihn nicht hört. „Man kann uns nur hören“, sagt der Pilot, „wenn man uns hören kann.“ Die Journalisten nicken. Ich frage mich: Wenn niemand den Hubschrauber hört, macht er dann überhaupt ein Geräusch?

So ein Hubschrauber, denke ich dann, ist auch nichts anderes als ein Streifenwagen. Meistens betrifft er einen nicht, man überprüft, ob man gerade etwas falsch macht. Nervig, aber offenbar muss der jetzt gerade hier lang. Wer würde deshalb sagen, dass er gerne eine Polizeisirene hört?

Der Hubschrauber der Bundespolizei bei Dämmerung auf dem Flughafen Halle/Oppin. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Ein Hubschrauberflug bei Sonnenuntergang ist wunderschön. Die Landung ist so sanft, dass man sie verpasst. Als der Hubschrauber auf dem nächtlichen Flugfeld steht, frage ich mich: Werde ich mich je wieder über Hubschrauberlärm ärgern? Na, ganz sicher.

Von Josa Mania-Schlegel