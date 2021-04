Im Test und Umfrage: Wie fährt sich der neue Radweg auf dem Dittrichring? 

Leipzig

​Der neue Fahrradweg auf dem Dittrichring an der Musikhochschule hatte schon vor seiner Markierung für reichlich Diskussionen gesorgt. Seit Freitagnachmittag ist er fertig und befahrbar. Während Auto-Fahrer skeptisch sind und ihn als „überflüssig“ und „zu gefährlich“ einschätzen, reagieren Radfahrer und Radfahrerinnen eher positiv. Die LVZ hat jetzt getestet, wie es sich auf dem neuen Weg fährt und Meinungen dazu eingeholt.

Fahrradhelm hin oder her: Ein bisschen mulmig kann einem ehrlich gesagt schon werden, wenn man von der Käthe-Kollwitz-Straße kommend auf den Dittrichring radelt und der schwere und volle Autoverkehr vom Goerdelring rollt erst einmal unaufhaltsam auf einen zu, ehe man sich der Kurve folgend parallel zur Blechlawine in Richtung Thomaskirche einfädelt. Ja, mit 30 Stundenkilometern fährt man auf den wenigsten Radwegen durch die Stadt, das hat schon etwas. Das sieht auch Fahrradkurier Phil Breuer (29) so. „Auf dem Gehweg vorher hatte man die Hauseingänge und überall Fußgänger. Jetzt können wir mit den Autos schnell voran kommen“, meint er.

Fahrradkurier Phil Breuer (29) befürwortet den neuen Radweg auf dem Ring – vor allem für seine Arbeit als Fahrradkurier. Quelle: André Kempner

Aber anderthalb Meter Abstand herrschen weder zu den vorbeirauschenden Autos noch zum Bürgersteig, wo die Markierungen des bisherigen Radweges noch blass zu sehen sind. Breuer ist das aber lieber als von den Autos teilweise nicht gesehen zu werden. Das war seiner Aussage nach bei früheren Radwegen hinter Parkstreifen oft der Fall – und sehr gefährlich. „Ich hätte es schon lieber gesehen, wenn die eine Autospur weggenommen worden und die Straße einspurig für Autos und Radfahrer geworden wären“, sagt er deshalb. Das sei für Radfahrer die ideale Lösung gewesen.

Ring oder Innenstadt?

In diesem Punkt schaut sich auch Rentner Reiner Schwartzer (81) das Geschehen auf dem Ring skeptisch an. „Wenn die Autos da mit 60 durchdonnern, stelle ich mir das für die Radfahrer nicht so einfach vor“, erklärt er. Seiner Auffassung nach gehören die Auto aber ohnehin nicht ins Stadtzentrum: „Ich fahre nicht auf dem Ring sondern lieber durch die Innenstadt.“

Der passionierte Radfahrer Reiner Schwartzer (81) fährt lieber durch die Innenstadt als auf dem Ring. Quelle: André Kempner

Und verstehen kann man ihn da irgendwie. Wenn plötzlich ein haltendes Fahrzeug mitten auf dem Radweg auf dem Ring steht, wird es eng zwischen fließendem Verkehr und dem eigenen Rad. Dann wird das Überholmanöver zu einem Balanceakt auf dem Trennstreifen von Auto- und Radspur. An diesem Punkt macht sich Theater-Regisseurin Mona Li (29) so ihre Gedanken: „Ich glaube, die Autos haben den neuen Radweg noch nicht so verstanden. Grundsätzlich finde ich ihn aber wunderbar und fühle mich sicher.“

Regisseurin Mona Li (29): „Es ist toll, wenn wir dezidierte Radwege haben.“ Quelle: André Kempner

Am Ende des Weges: Wie weiter?

Viel mehr Kopfzerbrechen kann einem ohnehin das Ende des Weges an der Gottschedstraße bereiten, weil zunächst nicht ganz klar scheint, wie man in Richtung Bundesverwaltungsgericht weiterfahren soll. So geht es auch Mona Li: „Ich wusste jetzt, als Sie mich angehalten haben, gar nicht, wie ich fahren muss.“ Der Fahrradstreifen endet nämlich einfach an der Ampel, auf der rechten Seite ist dann eine Weiterfahrt nicht mehr gestattet. Des Rätsels Lösung: Um zum Bundesverwaltungsgericht zu kommen, muss der Dittrichring überquert werden. Weiter geht es nur auf der Seite der Thomaskirche.

Mediator Gernot Bart (64) findet die Maßnahmen falsch, mit denen Rad- und Autoverkehr verbunden werden. Quelle: André Kempner

Fazit: Tatsächlich wirkt die Fahrt auf dem Ring unvollendet und die Wegführung inkonsequent. Da stimmt auch Kurier Breuer zu: „Man kann den Ring nicht einmal komplett umfahren. Da hätte ich mich gefreut, wenn sie den durchgezogen hätten.“ Man werde eben nicht mehr so unfreundlich angehupt und würde sich mit Radweg sicherer fühlen, wenn man auf dem Ring weiterfahre, erklärt der Leipziger.

Von Constantin Paschertz