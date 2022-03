Im Video: Das war der LVZ-Talk zum Krieg in der Ukraine und den Folgen für Leipzig

Leipzig

Das Thema des LVZ-Talks am Donnerstag um 18 Uhr in der LVZ-Kuppel wechselte aus aktuellem Anlass: Er beschäftigte sich nicht mehr mit der öffentliche Kontroverse zum Radfahren auf dem Leipziger Ring, sondern mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen für Leipzig. Der Fahrrad-Talk wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Zu den Gästen der Ukraine-Runde gehörten Ulrich Hörning, Leipziger Bürgermeister für Verwaltung und Chef der Ukraine-Task-Force, Professorin Maren Röger, Direktorin des Leipziger Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur Ost-Europas, Jelena Hoffmann aus Chemnitz, die gebürtige Moskauerin war SPD-Bundestagsabgeordnete und Honorarkonsulin der Ukraine in Sachsen, und Renate Voigt, Vorsitzende des Ukraine-Vereins in Leipzig. Moderiert wurde der Abend von Anita Kecke, Chefin vom Dienst bei der LVZ.

Der LVZ-Talk hier im Video:

Die Stadt Leipzig will ihre Unterstützung für Geflüchtete und für die Ukraine intensivieren. Wie es am Donnerstag aus dem Neuen Rathaus hieß, soll dabei in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Krakau (Polen) über das westukrainische Lwiw eine Hilfskette aufgebaut werden – die nicht zuletzt auch die aktuell schwer umkämpfte Leipziger Partnerstadt Kiew erreichen werde. Aufgrund enger persönlicher Kontakte in die Regionen könne sichergestellt werden, dass die Unterstützung auch tatsächlich Hilfsbedürftige im Kriegsgebiet erreichen werde.

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat sich unterdessen mit einem dringenden Appell an mehrere russische Städte gewandt. Er fordert „wegen des blutigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine“ einen gemeinsamen Einsatz für die sofortige Beendigung der Kriegshandlungen.

