Im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig ist Klopapier Luxus

Masken und Klopapier – diese Corona-Themen hat Uta Bretschneider in die Sonderausstellung „ Luxus“ integriert. Was diese dort zu suchen haben, erzählt die 34-Jährige, die seit April das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig in der Grimmaischen Straße leitet, im Interview.

Sie haben bis Ende März das Museum Kloster Veßra in Thüringen geführt und sich dort immer über die Natur gefreut. Vermissen Sie die Ziegen?

Ja, natürlich (lacht). Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig ist natürlich ganz anders. Aber auch in Leipzig ist das Draußen-Sein in den Mittagspausen gut möglich.

Was hat Sie gereizt, Direktorin in Leipzig zu werden?

Auch im Kloster Veßra, einem Freilichtmuseum mit Fachwerkhäusern, habe ich mich sehr intensiv mit Zeitgeschichte beschäftigt. Das Thema interessiert mich sehr. Eine so namhafte, wichtige Einrichtung wie das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig zu leiten, ist natürlich eine große Herausforderung. Diese Aufgabe reizt mich.

Alltag im Museum hat sich verändert

Ihr Arbeitsalltag hat am 1. April in der corona-bedingten Schließzeit des Forums begonnen. Wie haben Sie den bisher erlebt?

Ich bin zunächst in ein leeres Haus ohne Besucher gekommen. Das fühlte sich an wie ein schlechter Aprilscherz. Drei Kolleginnen haben mich begrüßt, alle anderen waren im Homeoffice. Aber inzwischen ist mehr Normalität eingekehrt, ich konnte mit den Kollegen sprechen, es gab die erste Teambesprechung mit Abstand und Maske.

Das Museum ist wieder geöffnet. Hygieneregeln und Einschränkungen betreffen alle. Wie hat sich seitdem der Alltag des Museums geändert?

Bei uns hat sich viel verändert. Schon im Foyer gibt es die erste Beschränkung, deshalb mussten Besucher am Wochenende beispielsweise im Freien warten. In der Ausstellung haben wir viele aktive Einheiten deaktiviert. So mussten wir Schubfächer, in denen die Besucher sich bislang viele ergänzende Dokumente zu den Objekten anschauen können, sperren. Filme, die man per Touchscreen auswählen konnte, laufen jetzt in Dauerschleife. Der museale Genuss ist zwar ein wenig eingeschränkt, aber wir haben uns große Mühe gegeben, die meisten Inhalte zugänglich zu machen.

Auch die Dauerschau ist Work in progress

Sie haben ja ein gut aufgestelltes Haus mit modernisierter Dauerschau übernommen. Wie wird sich das Zeitgeschichtliche Forum unter Ihrer Leitung verändern?

Ich finde es wunderbar, dass wir diese neue Dauerausstellung haben. Aber wie vieles im Museum ist sie nie fertig, auch eine Dauerausstellung ist Work in progress. Da wird es immer wieder Veränderungen geben müssen. Und beim Forum live, unserer Schnittmenge zur Außenwelt, wird viel passieren. Da möchten wir neue Formate ausprobieren, wenn Veranstaltungen wieder möglich sind. Da gebe ich dem Team Gelegenheit, Ideen einzubringen. Derzeit sind wir in einer Sammelphase. Auch in einem perfekten Haus gibt es Baustellen – das finde ich tröstlich. Wir halten selbstverständlich die Ausstellung aktuell, da wird es auch um Corona geben müssen.

Auch ein großer Tanker muss manövrierfähig sein

Toilettenpapier bekommt im Zeitgeschichtlichen Forum als „Luxusgut“ einen Ausstellungsplatz. Quelle: Kempner

Corona-Elemente – vor allem das „Luxusgut“ Klopapier – haben Sie ja schon in die Sonderschau integriert. Wie sehr kann das Forum aktuelles Geschehen aufgreifen?

Es ist doch klar, dass wir auf aktuelle Ereignisse reagieren. Luxus hat während der Corona-Pandemie vielfältige Neuinterpretationen erfahren. Damit müssen wir agieren. Es geht um die Frage, was die Krise ungeahnt zu „ Luxus“ hat werden lassen: vom Toilettenpapier bis hin zu Reisen, Kulturerlebnissen und Restaurantbesuchen. Es ist mein Wunsch, dass es uns gelingt, auch so einen großen Tanker wie das Zeitgeschichtliche Forum manövrierfähig zu machen.

Sie haben die Veranstaltungen im Forum erwähnt. Was ist da aufgrund der Corona-Situation überhaupt möglich?

Zunächst halten wir uns an die Regeln. Aber auch die sind derzeit im Fluss. In der Schließzeit haben die Kollegen digitale Formate gedreht. Da wird unser Team mit Objekten aus der Dauerausstellung vorgestellt. Ich bin aber optimistisch, dass es bald wieder Veranstaltungen geben kann. Unser Forum live fasst nicht so viele Leute. Das werden wir wohl mit kleinen Formaten wieder anfangen können. Außerdem bereiten wir neue Ausstellungen vor.

Sonderschau zu Selfie und „Tatort“ geplant

Welche sind geplant?

Eine Sonderschau zum digitalen Thema Selfie beispielsweise. Da müssen wir viel neu denken und umplanen, um sie corona-tauglich zu machen. Wir versuchen, alles räumlich zu entzerren und Abstände einzuhalten. Selbst wenn Corona vorbei ist, werden die Leute einen veränderten Blick haben. Ab Oktober zeigen wir zunächst ,Very British – Ein deutscher Blick’“. Das ist eine in Bonn entwickelte Ausstellung, bei der es natürlich auch um den Brexit gehen wird. Nächstes Jahr gibt es dann eine Sonderschau zur Krimireihe „Tatort“.

Wann wird es eine Corona-Ausstellung geben?

Dafür ist es sicherlich zu früh. Darauf hat in absehbarer Zeit wohl keiner wirklich Lust. Mit der Intervention in der Ausstellung , Luxus’ sind wir gut aufgestellt. Selbstverständlich haben wir angefangen, Objekte aus diesen Tagen zu sammeln. Masken und Fotografien mit Eindrücken aus der Stadt etwa sowie Kunstwerke, die einen Bezug zu Corona haben. Wir sammeln aber auch Plakate, Banner und Zettel von Kindern, die zeigen, wie solidarisch viele Menschen sind. Dies zu erspüren, macht mir viel Spaß.

Von Mathias Orbeck