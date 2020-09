Als sich Ost und West am Abend des 2. Oktobers 1990 auf die Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung vorbereiteten, zogen Neonazis in vielen ostdeutschen Städten durch die Nacht und griffen Andersdenkende und Ausländer an. Ein Initiative aus Jena erinnert an die dunklen Schatten des Einheitstrubels vor 30 Jahren.