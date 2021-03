Im öffentlichen Raum und digital: Aktionen gegen Rassismus in Leipzig

Leipzig

„Öffnungszeiten: dauerhaft.“ Ein Vermerk auf der Website der Stadt Leipzig in Sachen Kultur mit aktuell großem Seltenheitswert. Das liegt am Ort des Geschehens – dem Lene-Voigt-Park. Hier begann am Montag die Installation der Ausstellung „Teil dich mit!“. Das Projekt des Vereins Mühlstraße 14 ist Bestandteil der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die bis Ende März laufen.

55 Veranstaltungsangebote von rund 30 Vereinen und anderen Organisationen steuert Leipzig unter dem Titel „Solidarität. Grenzenlos.“ bei – im Rahmen der aktuell vorwiegend digitalen Möglichkeiten. Die Cinémathèque zeigt ab sofort auf ihrer Website kostenlos den Dokumentarfilm „Spendier mir einen Çay und ich erzähl dir alles“. Im Mittelpunkt steht die Selbstfindung des 18-jährigen Ruben in Chemnitz, der Rassismus und Hetzjagden erlebt.

Erfahrungen in Lockdown-Zeiten

Das Südcafé, Begegnungsort für Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung, weicht ebenfalls ins Netz aus. Geschichten unter dem Titel „Lockdown – Kontaktbeschränkung – was mache ich heute?“ dokumentieren, wie es den neu nach Leipzig Gezogenen in Zeiten der Kontaktarmut geht. Auf der Seite der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde werden so Erfahrungen ein Stück sicht- und hörbar gemacht.

Bei allem Virtuellen ist es durchaus etwas Besonderes, das im Lene-Voigt-Park ein Projekt auch mal die analoge Welt streift. Mitarbeitende und Ehrenamtliche des Mühlstraße e. V. haben in den letzten Wochen Erfahrungsberichte gesammelt, die nun per Ausstellung in Bildersprache übersetzt werden, unter anderem von der Kultur- und Medienschaffenden Anna Hardock sowie Künstlerin Maraike Szesny. „Wir haben rund 25 Schilderungen, doch alle werden wir nicht umsetzen können“, sagt Wael Alhamed, einer der Organisatoren. Laut Projektleiterin Luise Schöpflin „hätten wir das natürlich gern mit Begegnungsangeboten verknüpft, aber das geht momentan nun mal nicht“.

Bilder im öffentlichen Raum

Dennoch sind die Verantwortlichen froh, durch die Stück für Stück entstehenden Bilder im öffentlichem Raum präsent zu sein, damit das Thema auch hier sichtbar wird. Auch Passanten können die Bilder mitgestalten. Eine am Montag an der flachen Parkmauer aufgehängte Plakatserie der Stiftung gegen Rassismus flankiert die Kunstaktion.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jürgen Micksch, Vorstand der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus, verweist auf jüngere Beispiele wie den Mord an Politiker Walter Lübcke, die Anschläge von Halle und Hanau sowie die Ermordung von George Floyd durch einen US-Polizisten. „Langsam erkennt die Gesellschaft, wie dramatisch die Folgen sind“, konstatiert er.

Viele tausend Veranstaltungen

Im Zentrum der Internationalen Wochen gegen Rassismus steht der 21. März, der „Internationale Tag für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung“ der Vereinten Nationen. Er erinnert an das „Massaker von Sharpeville“, bei dem die südafrikanische Polizei im Jahr 1960 im gleichnamigen Township 69 friedlich Demonstrierende erschoss.

Von Mark Daniel