Die Stadtreinigung läutet eine neue Etappe im Kampf gegen das Schneechaos ein. Seit Freitag ist das Unternehmen auch im Nebenstraßennetz aktiv. Geräumt werden jetzt Trassen, die – so das Unternehmen – „wichtig für Leib und Leben sind“. Doch wer kann tatsächlich darauf hoffen, dass vor seiner Haustür geräumt wird? Und ist welche Straße an der Reihe?

Die wichtigsten Fakten zum Verständnis:

Die Stadt Leipzig hat ihren Winterdienst für die Beräumung des 580 Kilometer langen Hauptstraßennetzes ausgelegt. Das sind Trassen wie der Innenstadtring, die Prager Straße, die Karl-Liebknecht-Straße oder die Richard-Lehmann-Straße, über die täglich Tausende Autos rollen. Aber: Von Leipzigs 1000 Kilometer langem Nebenstraßennetz ist keine einzige Trasse vorgegeben.

Damit der städtische Eigenbetrieb das Hauptstraßennetz im Winter freihalten kann, hat die Stadt in den vergangenen Jahren viel investiert. In der Geithainer Straße 17 wurde für 2,9 Millionen Euro eine hochmoderne Streugutlagerhalle gebaut, die statt 2500 Tonnen Salz bis zu 6000 Tonnen fasst. Dadurch hat Leipzig aktuell keine Probleme mit der Salzversorgung, wie noch in den Jahren zuvor. Auch der Betriebssitz in der Geithainer Straße 60 wurde umfangreich modernisiert – dort sind neueste Hallen mit modernster Technik entstanden. Aber: „Wir haben Personal und Technik für einen normalen Winter“, betont Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung. „Die 40 Zentimeter Schnee, die wir aktuell haben, sind Ausnahmeereignisse.“

Weil der Schneefall nachgelassen hat, ist das Hauptstraßennetz jetzt in einem akzeptablen Zustand und das Unternehmen erweitert seinen Winterdienst die Nebenstraßen. „Das betrifft insbesondere Nebenstraße, in denen Rettungsdienste, Kliniken, Impf- und Ärztezentren sowie Altenpflege- und Seniorenheime angesiedelt sind“, listet der Erste Betriebsleiter, Thomas Kretzschmar, auf. Aber: Im großen Stil könne das Unternehmen auf keinen Fall Leipzigs Nebenstraßen räumen, heißt es.

So ist die aktuelle Lage:

Der kommunale Winterdienst hat alle verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Straßen geräumt und gestreut. Damit sind das Hauptstraßennetz und die Durchgangsstraßen durchgängig befahrbar.

Darüber hinaus unterstützen die Winterdienstler mit Fahrzeugen die Leipziger Verkehrsbetriebe dabei, Gleise und Haltestellen freizuschaufeln; jüngst in der Südvorstadt, damit dort die Busse wieder fahren können. „Wir transportieren den Schnee auf unsere Schneekippe in der Hans-Driesch-Straße“, so Sprecherin Zohl. „Auch vom Leipziger Markt, damit dort die Händler ihren Wochenmarkt durchführen können.“

Auf der Schneekippe in der Hans-Driesch-Straße werden die Berge immer höher. Hier liegt bereits der Schnee vom Leipziger Innenstadtmarkt und von den Straßenbahngleisen in der Südvorstadt. Quelle: Kempner

Auf den Hauptstraßen wird nachgeräumt, sobald es wieder schneit oder neue Gefahrenstellen zum Beispiel durch Eisbildung entstehen. „In diesem Netz sind unsere Mitarbeiter bei Schnee und Glätte mit 20 Großstreuertouren und 22 Kleinstreuertouren unterwegs. Hinzu kommen vier Touren der Kreiswerke Delitzsch und eine Tour der Firma Hilbert in den Außenbereichen der Stadt.“

So geht es mit der Schneeberäumung weiter:

Während Städte wie Leipzigs Partnerstadt Hannover alle Straßen nach Prioritäten unterteilt haben, die für die Bürgerschaft nachvollziehbar abgearbeitet werden, ist das in Leipzig nicht der Fall. „Wo Gefahren bestehen, sind wir aktiv, aber für ganz Leipzig ist das nicht machbar“, skizziert die Sprecherin das Vorgehen. „Für mehr reichen unser Ressourcen nicht.“ Vorrang haben aktuell Nebenstraßen, in denen nicht nur Rettungsdienste, Kliniken, Impf- und Ärztezentren sowie Altenpflege- und Seniorenheime angesiedelt sind, sondern auch Grundschulen und Kindertageseinrichtungen, damit Eltern diese ab Montag wieder anfahren können. Des Weiteren gibt es Einsätze zur Unterstützung der Leipziger Wirtschaft in größeren Gewerbegebieten; dort wird mit Großtechnik geräumt.

Rettungsdienste, Kliniken, Impf- und Ärztezentren, Altenpflege- und Seniorenheime sowie Grundschulen und Kindertageseinrichtungen, die an nicht befahrbaren Nebenstraßen liegen, können sich jetzt wegen einer Schneeberäumung an die Stadtreinigung wenden. Dort ist für solche Anrufer die Telefonnummer 0341 6571111 geschalten. Auch das Bürgertelefon der Stadt nimmt unter 0341 1230 solche Anrufe entgegen. Wie schnell dann gehandelt wird, legt der Eigenbetrieb fest. Dort werden solche Hinweise priorisiert und entsprechend der Möglichkeiten abgearbeitet, heißt es. Gewichtet werde nach der Bedeutung für Kranke oder Alte.

