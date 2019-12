Unterschlupf an Gewandhaus und Co. - Immer mehr Obdachlose schlafen in Leipzig in der City

Wie verhält man sich am besten gegenüber Obdachlosen? Wann sollte man Hilfe holen, wann muss man Ablehnung gegenüber der Situation akzeptieren? Dazu äußert sich Leipzigs Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst – und erklärt auch, warum sich Menschen ohne Unterkunft neue Plätze im Stadtgebiet suchen müssen.