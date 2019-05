Leipzig

In Leipzigs Abfalltonnen landet zu viel falscher Müll. Aus diesem Grund informierte die Stadtreinigung am Dienstag über korrekte Mülltrennung. Insbesondere der Biomüll ist betroffen: Fremdstoffe gelangen immer wieder in die Biotonnen und verursachen erhebliche Probleme. Allerdings landet nach wie vor auch zu viel organischer Küchen- und Nahrungsabfall im Restmüll. Damit gehe eine Vergeudung von hochwertigen Kompost-Wertstoffen einher, so der kommunale Entsorger.

In der Vergangenheit wurden neben Plastik auch Glas, Windeln, Staubsaugerbeutel und Hygieneartikel in den Biotonnen gefunden. Solche Container werden von den Mitarbeitern der Stadtreinigung nicht geleert. Die Eigentümer müssen entweder die nicht verwertbaren Inhalte entfernen oder eine kostenpflichtige Sonderleerung beantragen.

Was darf in die Biotonne?

Neben Küchenabfällen sind Gartenabfälle sowie Küchenpapier und Sägespäne aus unbehandeltem Holz für den Bioabfall geeignet. Auch Kleintierstreu von vegetarischen Tieren darf in der Biotonne entsorgt werden. Kleintierstreu von fleischfressenden Tieren gehört hingegen in die Restabfalltonne. Herkömmliche aber auch biologisch abbaubare Kunststofftüten dürfen nicht in die Biotonne, da sie nicht zur Kompostierung geeignet sind. Das Plastik kann häufig nicht vollständig aussortiert werden und gelangt in Kleinstpartikeln wieder in die Nahrungskette. Unsichere Bürger können sich über die korrekte Trennung des Mülls bei der Stadtreinigung Leipzig erkundigen.

Von fbu