Seit 6. Dezember ist die Merseburger Straße im Bereich der Brücke über den Elster-Saale-Kanal bereits gesperrt, doch die dort laufende Kampfmittelbergung kann nicht wie ursprünglich geplant am Freitag abgeschlossen werden, sondern wird noch bis Ende März dauern. Es werden immer mehr Weltkriegswaffen gefunden.

Luftbild der Brücke in der Merseburger Straße am Elster-Saale-Kanal in Leipzig wegen Munitionsbergung/Kampfmittelbeseitung. Quelle: Andre Kempner