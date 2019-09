Leipzig

Der Jobmotor läuft wieder runder: Die Zahl der in Leipzig verfügbaren freien Stellen hat einen neuen Höchststand erreicht, vermeldete die Agentur für Arbeit am Montag. So gibt es in der Stadt aktuell 8929 freie Arbeitsstellen, gegenüber dem Vorjahr sind das 1112 mehr. „Das ist ein deutlicher Indikator für eine robuste und positive Arbeitsmarktentwicklung“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Leipziger Agentur für Arbeit Steffen Leonhardi. Dadurch sank die Arbeitslosenquote in der Stadt von 6,6 Prozent (August 2019) auf 6,2 Prozent im September 2019. Vor einem Jahr betrug die Quote noch 6,4 Prozent. Insgesamt waren Ende September in Leipzig 19 570 Menschen arbeitslos, 984 weniger als im August. Im Vergleich zum September 29018 waren es zwölf Arbeitslose mehr.

Der Zugang von freien Arbeitsstellen betrug im zurückliegenden Monat 2239 Stellen, was einem Anstieg zum August von 199 entspricht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 292 Stellen mehr. „Mit diesem steigenden Potenzial bieten sich gute Möglichkeiten für die Integration von Leipzigern in den Arbeitsmarkt“, so Leonhardi.

In den Altersgruppen gab es eine einheitliche Entwicklung. Bei den jungen Menschen bis 25 Jahren fiel die Zahl der Arbeitslosen innerhalb des letzten Monats um 231 auf 1 935 (Vorjahr: 2 043). Bei den Lebensälteren in der Altersgruppe ab 50 Jahren sank die Arbeitslosigkeit um 148 auf 5 362 Personen (Vorjahr: 5 341). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum September 2018 um deutliche 582 Menschen zurückgegangen. Gegenüber dem Vormonat ist sie um 97 auf 4521 gestiegen. Der Zugang in die Arbeitslosigkeit aus der Erwerbstätigkeit lag in den letzten vier Wochen bei 2184 Personen (August 2281). Abgemeldet in Erwerbstätigkeit haben sich 2 426 Menschen.

Von A.T.