Immer wieder Brände in Grünauer Haus – Mieterin muss hinter Gitter

Leipzig

„Sie befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Das rechtfertigt aber nicht ihre Straftaten“, sagte der Vorsitzende Richter Peter Weber am Dienstag. Das Amtsgericht Leipzig war davon überzeugt, dass die 22 Jahre alte Tina M. Ende 2018/Anfang 2019 gleich viermal in ein und demselben Wohnhaus im Grünauer Andromedaweg Brände gelegt hat, um ihren Frust abzubauen. Ausgerechnet in jenem Mehrgeschosser, in den sie mit ihrem Freund kurz vor der Brandserie eingezogen war.

Tränen im Prozess

Wegen zweifacher vorsätzlicher Brandstiftung sowie zweifacher Sachbeschädigung verurteilte das Gericht die Verkäuferin zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Diese Strafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann, hatte zuvor die Staatsanwaltschaft beantragt. Nach Einschätzung von Psychiater Matthias Lammel war die junge Frau trotz gewisser Auffälligkeiten zu den Tatzeiten voll schuldfähig: Hochschwanger hatte sie im Sommer 2018 ihr Kind verloren. Bei diesem Thema brach die Angeklagte auch am Dienstag im Gerichtssaal in Tränen aus.

„Mist gebaut“

Noch gegenüber der Polizei hatte Tina M. vier Kellerbrände zugegeben und sogar schriftlich hinterlassen, „Mist gebaut“ zu haben. Später widerrief sie jedoch dieses Geständnis und räumte nur ihr Zündeln vom 6. Januar dieses Jahres ein. „Da hatte sie gar keine andere Wahl als die Tat einzugestehen“, sagte Staatsanwältin Solveig Meinhardt. Denn aufgrund der Brandserie installierte die Polizei eine Videokamera. Und diese hielt Tina M. als Zündlerin fest. Daher sitzt sie seit 14. Januar in Untersuchungshaft.

Sowohl die Staatsanwältin als auch das Gericht hielten die 22-Jährige vor allem aufgrund ihres früheren Geständnisses für schuldig, am 24. Oktober, 15. und 23. Dezember Feuer gelegt zu haben. Zumal sie wegen schwerer Brandstiftung bereits vorbestraft ist. Der Gesamtsachschaden der Serie in Grünau belief sich auf etwa 32 000 Euro. Neben Kellerboxen wurden vor allem Versorgungsleitungen zerstört. „Die Brände zeugen von Rücksichtslosigkeit. Für die Mieter entstand eine erheblich belastende Situation“, so Staatsanwältin Meinhardt.

„Alle waren sprachlos“

Mieter Klaus S. (77) hatte am Dienstag berichtet, dass vor allem ältere Leute in dem Haus wohnen würden. „Alle waren sprachlos, wieso es gerade bei uns passiert. Ein Rätsel“, so der Rentner. Sehr belastend sei gewesen, dass auch die Sprech- und Klingelanlage über Monate nicht funktioniert habe.

Für einen weiteren Brand bereits am 19. September 2018 machte die Staatsanwaltschaft Tina M. jedoch nicht verantwortlich, da sie nachweislich erst am 1. Oktober mit ihrem Partner, von dem sie inzwischen getrennt ist, eine Wohnung im fünften Obergeschoss bezogen hatte. „Das ist ein wesentliches Indiz, dass nicht nur ein Feuerteufel dort sein Unwesen getrieben hat“, meinte Verteidiger Mario Thomas. Er hielt seine Mandantin nur des Kellerbrandes vom Januar für überführt und plädierte für eine zehnmonatige Haftstrafe – auf Bewährung. „Für die drei anderen Fälle gibt es objektiv keine Beweismittel und keine Spuren.“ Der Anwalt will voraussichtlich gegen das Urteil in Berufung gehen.

Von Sabine Kreuz