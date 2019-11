An zwei von drei Tagen brennt in Leipzig eine Mülltonne

Leipzig

In Leipzig sind in diesem Jahr schon 194 Restmüll- oder Biotonnen durch Brände beschädigt worden. Das teilte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) auf LVZ-Anfrage mit. In den letzten Monaten habe die Stadtreinigung Feuerschäden in den Stadtbezirken Grünau/Lausen, Zentrum und Connewitz registriert.

Die Zahl von 194 Behältern sei zum Stichtag 30. Oktober 2019 ermittelt worden – also im Verlauf von 303 Tagen. Im gesamten Jahr 2018 gab es 204 Brände an den rund 150 000 Tonnen der Leipziger Stadtreinigung. In langfristiger Betrachtung gebe es keine deutliche Zunahme, so der Bürgermeister.

Wertstofftonnen nicht enthalten

Nicht berücksichtigt sind in den Daten allerdings die 146 000 blauen, gelben oder grünen Tonnen für Verpackungsabfall aus Glas, Papier, Karton, Plaste und andere Leichtverpackungen. Diese Wertstoffbehälter werden durch die Abfall Logistik Leipzig GmbH aufgestellt und geleert, einem Gemeinschaftsunternehmen der Stadt und der privaten ALBA GmbH.

Keine Versicherung für Schäden

Welcher Schaden den Betreibern durch Brände entsteht, lasse sich aktuell nicht beziffern, erklärte das Umweltdezernat weiter. Auch zu Schäden durch andere Formen des Vandalismus an den Tonnen gebe es keine Statistik. Fakt sei, dass keine Versicherung dafür aufkommt.

Die Kosten fänden also ihren Niederschlag in den Gebühren für alle Haushalte. „Ist ein Verursacher festgestellt, trägt er die gesamten Kosten im Zusammenhang mit dem Brand“, betonte Rosenthal.

In der Anschaffung gebe es recht unterschiedliche Preise für die Behälter – abhängig von deren Volumen. Die Spanne reiche von „250 Euro bis unter 50 Euro pro Stück“.

HDPE ist schwer zu löschen

Das Material der meisten Tonnen sei HDPE (High Density Polyethylen), ein thermoplastischer Kunststoff, der „keinen hohen Widerstand gegen Entflammbarkeit“ aufweise. HDPE kann sich bei Temperaturen ab 80 Grad verformen. Deshalb sei auf den Restmülltonnen der Hinweis „Keine heiße Asche einfüllen“ angebracht. Das Polyethylen verbrennt rückstandslos mit tropfender, heller Flamme – es ist nur schwer zu löschen. Das Brandabgas riecht ähnlich wie bei Wachskerzen.

Metallbehälter unwirtschaftlich

Tonnen aus Metall zu verwenden, sei keine bessere Alternative, so das Umweltdezernat. Ein flächendeckender Einsatz wäre „unwirtschaftlich“, weil solche Behälter ungleich mehr kosten und „die Entsorgungslogistik erschweren“ würden. Auch metallene Abfallbehälter garantierten dabei keinen vollständigen Brandschutz.

Von Jens Rometsch