Die Sanierung vom einstmals größten Postbahnhof der Welt in Leipzig-Schönefeld läuft schon längere Zeit auf Hochtouren. Das entgeht niemandem, der unter dem „Skywalk“ zwischen den Hallen in der Adenauerallee entlang fährt. Ein Großteil der Baugerüste am früheren Verwaltungstrakt ist dort jüngst wieder verschwunden. Die Fassaden leuchten nun beige, die Dächer in hellem Rot.

Fraunhofer-Institut übernimmt Büroflächen

Unmittelbar neben der Straße steht das 1912 eröffnete Verwaltungsgebäude und dafür hat der Eigentümer jetzt die ersten Mietverträge unter Dach und Fach gebracht. Das Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie werde dort im nächsten Jahr rund 4000 Quadratmeter an modernen Büroflächen übernehmen, teilte die CG Elementum AG am Dienstag mit. Weitere 3000 Quadratmeter habe sich ebenfalls für 2023 ein anderer Nutzer gesichert, der vorläufig aber nicht genannt werden wolle.

Für die ehemaligen Verwaltungsgebäude des Postbahnhofs (mit den roten Dächern) haben sich jetzt zwei Ankermieter gefunden. Auch die achtschiffige Bahnhofshalle dahinter soll zeitnah wieder nutzbar gemacht werden und dabei Dacheinschnitte erhalten. Quelle: CG Elementum AG

In einem Gebäudeflügel unweit der Leipziger Boulderhalle entstehe zudem auf 1000 Quadratmetern eine Vorbereitungsküche der Gröner Restaurant GmbH. Diese Küche solle über eine Cafeteria die Versorgung der in Zukunft wohl hunderten Beschäftigten am „Mariannen-Campus“ sicherstellen, außerdem die Belieferung von Veranstaltungen oder Einrichtungen wie Hotels und Firmen anbieten.

Die CG Elementum AG gehört bekanntlich zur Unternehmensgruppe des Bauprojektentwicklers Christoph Gröner. Unter dem Namen „Mariannen-Campus“ saniert sie das 1994 stillgelegte Bahnhofsgelände seit 2016 (siehe Stichwort). Der Teil nördlich der Adenauerallee ist seit über einem Jahr voll vermietet. Dort sind auf 12.600 Quadratmetern Gewerbeflächen nun unter anderem die Firmen DB Service, Förch, Möbelum und Küchenschmiede zu finden.

Bahnsteighalle bekommt Dacheinschnitte

Im Südteil, wo jetzt die Arbeiten laufen, geht es um insgesamt 19.200 Quadratmeter Gewerbeflächen. Aktuell wird das Untergeschoss des Verwaltungstraktes saniert. In den Obergeschossen sei der Innenausbau im Gange, erklärt Ulf Graichen, Vorstand der CG Elementum AG. In einem nächsten Schritt solle die achtschiffige Bahnhofshalle folgen. Mit 16 Bahnsteigen und 29 Gleisen wurde sie einstmals fast genauso groß konzipiert wie der erst drei Jahre später fertiggestellte Leipziger Hauptbahnhof.

Auch der historische Lokschuppen des Leipziger Postbahnhofs wird saniert - wie auf dieser Visualisierung zu sehen ist. Er bietet künftig 8300 Quadratmeter Gewerbeflächen. Quelle: CG Elementum AG

Stichwort Postbahnhof Die größte Bahnpostanlage der Welt wurde am 1. Februar 1912 (nach sieben Jahren Bauzeit) in Leipzig-Schönefeld eröffnet. Das Hauptgebäude überdacht 1,6 Hektar. Wichtigstes Element ist ein Kopfbahnhof mit 26 Gleisen. Das Gleisfeld war – wie beim drei Jahre später fertiggestellten Hauptbahnhof – in eine preußische und eine sächsische Hälfte aufgeteilt. Hinzu kam ein über 200 Meter langer Querbahnsteig. Schon 1913 wurden auf dem Areal mehr als 15 Millionen Pakete umgeschlagen. 1936 kam an der heutigen Adenauerallee ein Paketzustellamt samt Vorverteilerhalle hinzu – beide Teile sind durch einen „Skywalk“ über der Adenauerallee verbunden. 1994 stellte die Deutsche Post den Transport per Zug ein, verlagerte alles auf Flugzeuge und Laster. 2008 verkaufte die Post ihr 8,3 Hektar großes Areal in Schönefeld an den US-Fonds Lone Star. Die Amerikaner hatten aber kein Interesse an der Sanierung der Hallen, wollten mit Gewinn weiterverkaufen. Außer dem aus München stammenden Projektentwickler Peter Kolar, der mit Bauplänen für Eigenheime auf einer Teilfläche scheiterte, fand sich lange kein Interessent. 2014 griff schließlich der Bauprojektentwickler Christoph Gröner zu. 2016 begann zunächst die Sanierung einer 115 Meter langen Sheddach-Halle nördlich der Bundesstraße.

Wegen der genieteten Stahlpfeiler und Bögen sei die Planung für die Statik der Bahnsteighalle nicht ganz einfach, erläutert Graichen. Für mehr Tageslicht sollen die Dächer der Halle teilweise eingeschnitten werden, darunter dann Neubauten mit großflächiger Verglasung sowie Lagerräume im Keller eingeschoben werden. Trotz aller Historie strebe der Investor ein besonders nachhaltiges Energiekonzept für die neuen Arbeitsräume an. „Beispielsweise werden auf den Dachbögen rund 2000 Photovoltaik-Module montiert, um unserem Ziel eines klimaneutralen Quartiers immer näher zu kommen. Außerdem laufen Prüfungen, ob und wie umfassend wir Geothermie nutzen können.“ Wenn alles gut laufe, könnten vor Ort mehr als 200 Erdwärmebohrungen erfolgen. Ladepunkte für E-Autos seien gesetzt.

Historischer Lokschuppen wird rekonstruiert

Wie der frühere Postbahnhof auch solle sich das Areal in Zukunft wieder selbst mit Energie versorgen – nur eben nachhaltig, wofür eine Technikzentrale in einem Klinkerhaus neben dem weitgehend ruinierten Lokschuppen entsteht. „Für die Sanierung des Lokschuppens haben wir schon die Baugenehmigung erhalten“, freut sich Graichen. In diesem halbrunden Bauwerk mit zwei Schornsteinen seien weitere 8300 Quadratmeter Gewerbeflächen geplant.

