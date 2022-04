Leipzig

Im Zuge der Prüfungen zur Immobilienfirma United Capital RE führt die Leipziger Stadtverwaltung jetzt Befragungen von Hausverwaltungen durch. Das teilte das Baudezernat auf eine Anfrage von Stadträtin Juliane Nagel (Linke) mit. Es handle sich dabei um Hausverwaltungen von fünf Gebäuden, die in Sozialen Erhaltungsgebieten stehen.

Die Verwalter würden um Auskunft gebeten, welche Besitzer von Eigentumswohnungen ab dem 5. Juli 2020 Umbauarbeiten in ihren Wohnungen durchführen ließen. An diesem Tag traten die ersten Satzungen über Soziale Erhaltungsgebiete in Leipzig in Kraft. In den dort befindlichen Wohnungen braucht es seither für jede bauliche Veränderung eine Genehmigung der Stadt.

Rathaus erwägt Ordnungswidrigkeitsverfahren

Nach den Befragungen der Verwalter würden entsprechende Wohnungseigentümer angeschrieben, erläuterte das Baudezernat weiter. Im Januar sei schon eine Vor-Ort-Kontrolle in einem Objekt erfolgt, dass sich den Eigentümern der Leipziger Firma United Capital RE GmbH zuordnen ließ. Am 10. Februar habe sich eine Beratung der Eigentümer angeschlossen. „Hierbei wurde darüber aufgeklärt, dass für zwei Wohnungen noch Anträge für Nutzungsänderungen und sanierungsrechtliche Genehmigungen, auch für Änderungen des Grundrisses, zu stellen sind.“

Wie berichtet, befanden sich die kontrollierten Wohnungen in der Harnackstraße 10 – unweit vom Lene-Voigt-Park. „Im Hinblick auf die Bautätigkeit ohne erforderliche Genehmigung wird geprüft, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten ist“, so das Baudezernat. Nähere Angaben seien aus rechtlichen Gründen aktuell nicht möglich.

Klage gegen alleinerziehende Frau zurückgezogen

Das Rathaus hätten aber „zahlreiche weitere Eingaben und Beschwerden von MieterInnen, AnwohnerInnen sowie einer Sozialarbeiterin“ erreicht. Dabei sei es auch um eventuell nicht genehmigte Umbauten von Wohnungen zur Studenten-WG gegangen. Um weitere – auch unangekündigte – Kontrollen durchführen zu können, müsse zunächst genauer recherchiert werden.

United Capital RE war im Januar 2022 in die Schlagzeilen geraten, weil die Firmenchefs gegen einen kritischen Bericht in der Leipziger Hochschulzeitung „Luhze“ juristisch vorgehen wollten. Ihre Klage zogen sie jedoch kurz vor dem Gerichtstermin wieder zurück. Gleiches geschah bald darauf nach LVZ-Informationen auch mit einer anderen Klage, durch die einer der beiden Geschäftsführer ursprünglich eine alleinerziehende Mieterin aus ihrer schon lange genutzten Wohnung in Leipzig drängen wollte.

