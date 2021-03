Leipzig

Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft ins Mark – erst am Mittwoch haben die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert. Das Bevölkerungswachstum in Leipzig zeigt sich davon unbeeindruckt: Einer aktuellen Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zufolge wird die Bevölkerungszahl bis 2040 um mehr als 14 Prozent zulegen. Damit gehört Leipzig als einzige ostdeutsche Region zu den wachstumsstärksten Kreisen und Städten in Deutschland. Gibt es vor dem Hintergrund überhaupt eine Chance, die passende Wohnung zu finden? Der Immobilienmakler Andreas Köngeter gibt Antworten.

Herr Köngeter, die Beschreibung „Boomtown“ wird für Leipzig beinahe inflationär genutzt. Was macht die Stadt für einen Makler interessant?

Durch das Bevölkerungswachstum und den Aufschwung im Arbeitsmarkt weist die Stadt ein hervorragendes Klima auf. Die Konstellation aus einem hohen Freizeitwert, vielen Kulturangeboten und der umfangreichen Gastronomie erachten die Menschen als interessant. Auch Rentner aus den westlichen Bundesländern ziehen in die Stadt, um die kulturelle Vielfalt zu genießen. Noch dazu sind die Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrig.

Welche Entwicklung hat der Immobilienmarkt vor diesem Hintergrund gemacht?

Im Bereich Kauf sind die Preise deutlich gestiegen, also bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und Baugrundstücken. Das klingt zunächst drastisch – doch wenn wir diese Zahlen zu anderen Großstädten in Relation setzen, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die Kaufpreise in westdeutschen Großstädten sind weitaus stärker gestiegen als bei uns.

Zur Person Andreas Köngeter, geboren 1967, ist seit 1991 als Makler in Leipzig tätig. Er ist Inhaber von „Koengeter Immobilien“ mit Sitz in der Ferdinand-Rhode-Straße. Außerdem ist Köngeter Repräsentanzleiter in Leipzig des Immobilienverbands Deutschland.

Wie sieht es bei den hiesigen Mieten aus?

Sie stiegen durchaus moderater. Dem kommt zugute, dass es genügend Auswahl gibt. In einigen Bereichen mag der Wohnraum schon knapp erscheinen. Doch auch hier hilft ein Vergleich mit anderen wachsenden Metropolen. Wir können uns dabei nicht mit Gelsenkirchen oder Dortmund messen. Dort stagnieren die Bevölkerungszahlen. Vor 25 Jahren gab es hier übrigens eine ähnliche Entwicklung – damals verzeichnete Leipzig eine starke Abwanderung. Heute ist es eine aufstrebende Stadt. Vor dem Hintergrund ist es normal, dass nicht jede Wohnung zehnfach zur Verfügung steht und manche Wohnungen knapper werden. Insgesamt betrachtet weist Leipzig immer noch ein hohes Angebot auf.

„Die beliebten Lagen befinden sich in der Nähe des Auwalds“

Praktisch gesehen: Angenommen ich habe eine Familie mit zwei Kindern und bin Normalverdiener. Wie stehen meine Chancen, dass ich in Leipzig schnell eine Wohnung finde?

Wenn ich nicht auf einen Teilbereich der Stadt fokussiert bin, gibt es eine gute Ausgangsposition. Wenn ich mir allerdings einen sehr engen Radius setze, wird es natürlich schwieriger.

In welchen Stadtteilen wird es „schwieriger“?

Die beliebten Lagen befinden sich in der Nähe des Auwalds, etwa Schleußig, das Waldstraßenviertel und Gohlis-Süd – oder auch zentrale Lagen wie das Musik- und Bachstraßenviertel. Auch das Wasser hat eine anziehende Wirkung – das betrifft insbesondere Plagwitz. Die Menschen wohnen also bevorzugt in der Nähe von Parks und Gewässern – dieser Trend wurde übrigens durch Covid-19 verstärkt.

„Die Menschen suchen die Nähe zur Natur Quelle: Andre Kempner

Inwiefern?

Viele Menschen arbeiten im Homeoffice und möchten in der Pause gern ins Grüne, sie suchen die Nähe zur Natur. Die Entwicklung zeigt außerdem, dass die Menschen mehr Geld ausgeben – auch für mehr Fläche und eine bessere Wohnqualität. Sie merken, dass die eigenen vier Wände eine sichere Burg sind, in die man sich zurückziehen kann. In der Tendenz verzeichnen wir auch eine höhere Nachfrage und mehr Umzüge. Das kann ich nicht belegen, aber eine Vermutung ist, dass es zu mehr Trennungen kommt, wenn die Menschen zu dicht aufeinander sitzen.

In Städten wie Berlin hat die hohe Nachfrage dafür gesorgt, dass Interessenten zu Wohnungsbesichtigungen schon Schlange stehen müssen. Droht auch uns das in einigen Jahren?

Die Gefahr sehe ich nicht. Die Zuwanderungskurve hat sich zuletzt sogar abgeschwächt. Anders wäre es natürlich, wenn wir einen extremen Zuzug wie im Jahr 2015 hätten: Dann verknappt sich der Wohnraum. In Leipzig ist entscheidend, dass sehr viele Neubauten entstehen werden – viele Großprojekte sind in der Vorbereitung oder bereits in der Umsetzung.

„Der beste Mieterschutz ist ein großes Angebot“

Dennoch ist die Suche nach bezahlbarem Wohnraum inzwischen zur sozialen Frage geworden – vor allem aus dem linken Parteienspektrum gibt es Forderungen nach mehr staatlicher Intervention.

Das sind leider „sozialistische Instrumente“ aus der Vergangenheit. Der beste Mieterschutz ist allerdings ein großes Angebot an Wohnraum. Die Preise lassen sich sehr gut im Zaum halten, wenn genug Wohnraum offeriert wird.

In Zeiten der Niedrigzinsen sind Immobilien eine beliebte Anlageklasse. Kritiker monieren, dass man keinen Profit auf dem Rücken von Mietern machen dürfe. Zu Recht?

Natürlich ist das Wohnen ein sensibler Lebensbereich und gleichzeitig ein Grundrecht. Die Stadt muss günstige Voraussetzungen zur Bereitstellung von Wohnraum schaffen. Es funktioniert jedoch nicht ohne die privaten Eigentümer, die Wohnraum zur Verfügung stellen.

Andreas Köngeter hält wenig von staatlichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt. Quelle: Andre Kempner

Vor Kurzem haben Gewerkschaften und Mieterverbände einen „Mietenstopp“ gefordert. Ist das eine adäquate Maßnahme, um den steigenden Mieten entgegenzuwirken?

Es nützt nichts, die Mieten einzufrieren, weil Vermieter die Gebäude dann nicht mehr instandhalten können. Durch die Inflation steigen die Baukosten permanent. Daher ist es wichtig, dass Mieten zumindest inflationsbedingt angepasst werden können. Fakt ist: Der Staat schafft es alleine nicht. Das verdeutlicht ein Blick auf die Anzahl der Sozialwohnungen: Seit 1991 sind diese bundesweit dramatisch gesunken. Der Staat zog sich zurück und sagt den Privaten: ,Macht Ihr mal, Ihr dürft nichts dabei verdienen.’ Das ist ein Widerspruch in sich. Reglementieren ja, aber mit Fingerspitzengefühl. In Berlin ziehen sich deshalb Investoren schon länger zurück. Entscheidend ist, dringend benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen – egal von wem.

Kinder von Mietern „haben Bergwerk gespielt“

Am stärksten steigen die Preise in den Innenstadtlagen. Gehört der innerstädtische Wohnraum künftig nur den Reichen?

Natürlich nicht. Über ihre Wohnungsbaugesellschaften hat die Stadt die Möglichkeit, für eine Durchmischung zu sorgen. Mit der LWB gelingt das in Leipzig gut, sie besitzt größere Bestände auch innerhalb des Ringes. Lassen Sie es mich überspitzt sagen: Es ist kein Grundrecht, dass jemand in einer bestimmten Lage wohnen darf. Eine Wohnung in der Ferdinand-Lassalle-Straße kostet nun mal mehr als in der Eisenbahnstraße.

Was muss ich bei der Besichtigung beachten, damit ich meine Traumwohnung bekomme?

Natürlich spielen die harten Fakten, wie das Einkommen, eine Rolle. Da auch Sympathie eine Bedeutung hat, zahlt sich Freundlichkeit aus. Wenn die Kinder gleich beim Besichtigungstermin die Wände bemalen, verringert das die Chance natürlich. (lacht) Einen schlechten Eindruck macht es auch, wenn die Interessenten äußerst kritische Bemerkungen artikulieren.

An welches Vorkommnis werden Sie sich immer erinnern?

Während einer Wohnungsrückgabe entdeckten wir im Flur, dass Löcher im Putz zu sehen waren. Wir fragten die Bewohner, was die Ursache sei. Der Vater hat dann geantwortet: ‚Die Kinder haben Bergwerk gespielt‘.“

Von Florian Reinke