Leipzig

Der Impf-Finder ist angelaufen. Die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) und der Personaldienstleister Randstad haben das Portal zur kostenlosen Terminvergabe vergangene Woche aufs Gleis gesetzt. Die sächsische Pilot-Phase des Projekts ist bereits abgeschlossen; Randstadt hat das Angebot jetzt bundesweit ausgerollt. Die Resonanz von Patientinnen und Patienten ist da: Bereits mehr als 7500 mal wurde die App im Google-Play-Store deutschlandweit heruntergeladen – vorwiegend von Menschen, die einen Termin suchen. Fehlt nur noch die Angebotsseite.

„Es gibt erste Registrierungen von Praxen, aber das reicht noch nicht“, erklärt Bettina Desch. Die Randstadt-Sprecherin appelliert an niedergelassene Mediziner, das Angebot zu nutzen. „Es ist im Handling für Ärzte wie Patienten sehr einfach“, so Desch. Dennoch gebe es auch ein Call-Center, das beim Navigieren hilft, wenn ein Arzt nicht durchsieht. Die Sprecherin geht davon aus, dass nach der Feiertagswoche mehr Dampf ins Projekt kommt. Weitere aktuelle Baustelle: der Apple-Store. Dort ist die App noch in der Prüfung; Desch rechnet aber damit, dass es schon bald grünes Licht gibt. Bis dahin könne jeder auch über einen gewöhnlichen Browser-Zugang das Portal aufrufen.

Der Impf-Finder von Randstadt wurde als Pilotprojekt in Sachsen gestartet und wird inzwischen bundesweit angeboten. Quelle: Screenshot

Dieses soll Impf-Willigen bei der Suche nach einem Termin helfen; wegen verstopfter Telefonleitungen dringen viele oft nicht mal bis zur Rezeption durch. Nötige Angaben: die Postleitzahl und das in Frage kommende Vakzin. Wenn das Programm entsprechende Angebote findet, gibt es einen Termin-Vorschlag und einen QR-Code. Bislang sind allerdings keine Daten eingestellt.

Die SLÄK hat sich nach der gemeinsamen Startphase derweil aus dem Projekt zurückgezogen. Den nunmehr bundesweiten Fokus des Impf-Finders findet SLÄK-Sprecher Knut Köhler sinnvoll: Menschen, die in Nähe zu anderen Bundesländern wohnen, könnten so unabhängig von Landesgrenzen ihren Suchradius ausweiten.

Von Björn Meine