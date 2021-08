Impfen ab 12 Jahren: Wie Mütter und Väter den Start am Impfzentrum Leipzig erlebt haben

Leipzig

Seit Montag ist es in Leipzig und Sachsen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren erlaubt, sich gegen Corona impfen zu lassen. Auch das Leipziger Impfzentrum an der Alten Messe hat seine Pforten für die Heranwachsenden geöffnet. Die Meinungen darüber gehen deutschlandweit auseinander, und auch in Leipzig sind nicht alle von der Option begeistert.

„Es ist unverantwortlich, nichts zu tun“

Familie Claus ist überzeugt vom Impfen Quelle: Andre Kempner

Überzeugt vom Impfen ist Familie Carl aus Leipzig. Sie ist Montagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Impfzentrum in Leipzig unterwegs. Vater Mike ist genau wie seine Frau bereits doppelt geimpft. „Ich habe auch jedem, den ich kenne, empfohlen, sich impfen zu lassen, weil ich es sinnlos und unverantwortlich finde, das nicht zu tun.“ Aus diesem Grund werden auch heute alle drei Kinder geimpft. Für Tochter Liza ist es mit 13 Jahren ein ganz besonderer Tag, denn erst durch die neue Regelung darf sie sich am Montag zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen. Längst überfällig, meint Vater Mike.

Die Aussage, dass Jüngere nicht in gleichem Maße betroffen sind, halte er für Unsinn und verweist dabei auf die steigenden Inzidenzen beim zurückliegenden Schulstart. „Die Schulen sind genauso eine Brutstätte des Virus wie alles anderen Orte, an denen Menschen zusammenkommen.“ Vorteile für Geimpfte hält er dabei für durchaus sinnvoll und angebracht: „Wer das eine will, muss das andere mögen.“

Arbeitgeber schreibt Impfung vor

Antje Müller (l.) ist gegenüber dem Impfen von Jüngeren skeptisch. Quelle: Andre Kempner

Ganz anders argumentiert Antje Müller, die sich am Montag ebenfalls impfen lässt. Sie hält die Nachteile für nicht Geimpfte wie das diskutierte Ende der kostenlosen Corona-Tests für einen Eingriff in die Menschenwürde und für eine Methode des indirekten Zwangs, wie sie es bezeichnet. Müller muss sich ihrer Arbeit wegen impfen lassen und hat dafür ihre Tochter Sophie dabei, die im September zehn wird.

Die Neunjährige darf sich noch nicht gegen Corona impfen lassen, und Mutter Antje hat auch nichts dagegen, ihr fehlt es nämlich an ausreichenden Infos aus Studien. „Ich weiß nicht, wie der Impfstoff auf die Kinder wirkt. Ich würde mit dem Impfen noch warten – auch wenn es erlaubt wäre.“

Libanon-Reise motiviert zur Impfung

Andrea Araz (51) sorgt sich ob möglicher Nebenwirkungen. Quelle: Andre Kempner

Ähnliche Bedenken äußert auch Andrea Araz. Die 51-Jährige lässt sich an diesem Montag gegen Corona impfen, weil sie im Oktober in den Libanon fliegen möchte. „Und ich weiß ja nicht, was hier noch passiert. Ich will ja irgendwann auch wieder zurückkommen“, womit sie auf die verschärften Einreisebestimmungen und etwaige Quarantäne-Pflicht anspielt. Sie selbst hat drei Kinder, die allerdings alle schon älter als 12 Jahre und bereits geimpft sind. „Doch ich hatte schon Bedenken ob möglicher Nebenwirkungen.“

Helene ist transplantiert und freut sich deshalb über die Impfung

Helene Siegmund (l.) freut sich auf ihre zweite Impfung. Quelle: Andre Kempner

Wer sich davon nicht von der Impfung abhalten lässt, ist die 14-jährige Helene. Am Montag bekommt sie ihre zweite Impfung und hat dafür ihre Mutter Annett Siegmund mitgebracht. Helene freut sich über den Impfstoff, „weil man dann besser geschützt ist und man mehr machen darf als wenn man nicht geimpft ist“. Aufgrund einer Vorerkrankung empfahl das Transplantationszentrum eine Coronaschutzimpfung, wie ihre Mutter Annett erklärt. Ganz beruhigt kann die 47-Jährige aber auch nicht an die Sache herangehen: „Ich war auch hin- und hergerissen, weil man natürlich nicht weiß, ob man es machen soll oder nicht.“ Die Mutter selbst hat zumindest die erste ihrer beiden Biontech-Impfungen gut vertragen.

Von Tobias Wagner