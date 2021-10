Leipzig

Mobile Impfteams sind in Leipzig bereits seit Ende Juli in den Stadtteilen unterwegs. Wer sich gegen das Coronavirus schützen will, kann sich direkt und ohne Anmeldung an die Standorte begeben. Zum Einsatz kommt vorwiegend das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Corona-Impftermine und Standorte in Leipzig

Montag

Erich-Zeigner-Haus, Zschochersche Str. 21: 9-16 Uhr

Lange Lene, Lene-Voigt-Str. 2: 9-16 Uhr, Eingang auf der Rückseite des Gebäudes

Moritz-Hof Tel. 4853400, Zwickauer Str. 125-129: 9-16 Uhr

Dienstag

Amtsgericht, Bernhard-Göring-Str. 64: 9-16 Uhr

Kommunaler Eigenbetrieb, Lindenthaler Str. 65: 9-16 Uhr

Neues Augusteum, Augustusplatz 10: 9-16 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Mittwoch

Kommunaler Eigenbetrieb, Holzhäuser Str. 72: 9-16 Uhr

Männer-Jungen-Treff, Zollikoferstr. 27: 9-10 Uhr

Neues Augusteum, Augustusplatz 10: 9-16 Uhr

Solidarisches Gesundheitszentrum, Taubestr. 2: 9-16 Uhr

Donnerstag

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Freitag

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Samstag

Freizeitzentrum Völkerfreundschaft, Stuttgarter Allee 9: 9-16 Uhr

Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11: 10-16 Uhr

Von LVZ