Impfpflicht in der Pflege – kommen Engpässe auf Leipzig zu?

Leipzig

Im Vorfeld hat es viel Unmut gegeben. Ab dem 16. März gilt nun die Impfflicht im Pflege- und Medizinsektor. Wie hat sich Leipzig darauf eingestellt?

„Angesichts der erfreulichen hohen Impfquote in Leipziger Einrichtungen“, sagt Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD), „bin ich zuversichtlich, dass es nicht zu erheblichen Engpässen bei der Versorgung kommt.“ Aktuell gibt das Gesundheitsamt Leipzig die Impfquote für stationäre Pflegeeinrichtungen mit 91 Prozent an. Diese Zahl sagt allerdings noch nichts über einzelne Einrichtungen und vor allem einzelne Stationen aus. Wie es im Einzelnen aussieht, wird ab Mitte dieser Woche konkreter. Bis dahin kommen auch noch ein paar Geimpfte oder Genesene hinzu, heißt es. „Die Situation in den Krankenhäusern können wir noch nicht abschließend einschätzen, es werden aber Zahlen zwischen 80 und 90 Prozent gemeldet“, ergänzt Gesundheitsamtschefin Constanze Anders. Beide lassen aber keine Zweifel daran, dass das Gesetz in der Pflege in Leipzig vollumfänglich umgesetzt wird und werden kann.

Stichprobenartige Kontrollen angekündigt

Wie soll das funktionieren? „Zunächst müssen die Einrichtungen über ein Webportal melden, ob jemand ungeimpft ist. Nach Eingang wird geprüft, ob die Angaben vollständig sind und ob alle Einrichtungen gemeldet haben“, erklärt Constanze Anders das Prozedere. „Dann wird es stichprobenartige Kontrollen vor Ort in Einrichtungen geben.“ Dabei werde vorhandenes Personal aus dem Gesundheits- sowie aus dem Ordnungsamt eingesetzt.

Stefan Eckner, Geschäftsführer der SAH Städtische Altenpflegeheime gGmbH: „Von unseren Mitarbeitern sind derzeit knapp unter fünf Prozent nicht immunisiert.“ Quelle: André Kempner

Betroffene müssen Nachweis erbringen

Stefan Eckner macht das nicht bange. „Von unseren Mitarbeitern sind derzeit knapp unter fünf Prozent nicht immunisiert“, sagt der Geschäftsführer der SAH Städtische Altenpflegeheime gGmbH, die in Leipzig zehn Heime mit 1300 Bewohnern sowie weitere ambulante Dienste betreibt. Die Zahl der Ungeimpften sei beim SAH kein kritischer Wert. Wer bis zum Stichtag nicht geimpft oder genesen sei, müsse dem Gesundheitsamt gemeldet werden. „Der Zugang zum Arbeitsplatz wird aber nicht verwehrt, das geht arbeitsrechtlich gar nicht“, konstatiert Eckner. Die Betroffenen werden aufgefordert, den Nachweis beim Amt zu erbringen, dem dann die weitere Entscheidung obliegt. „Bis diese vorliegt, gehen auch die Ungeimpften ganz regulär arbeiten.“ Wie die Geimpften auch, müssen alle bei der SAH Beschäftigten ohnehin täglich einen Corona-Test machen.

Bei vielen Trägern in Leipzig wird die neue Lage inzwischen durchaus locker gesehen. „Wir haben in unseren Pflegebereichen eine vergleichsweise geringe Anzahl von Mitarbeitenden, die nicht geimpft sind“, sagt Martin Maciejewski, Geschäftsführer des Stadtverbandes Leipzig der Volkssolidarität, „das sind Einzelfälle.“ Deshalb erwarte er auch keine Versorgungsengpässe. In ländlichen Gegenden, in denen die Volkssolidarität ebenfalls Einrichtungen betreibe, sehe es allerdings anders aus. Deshalb hätten sich Bundes- und Landesverband für eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stark gemacht und auf die allgemeine Impfpflicht als Alternative verwiesen.

Gesundheitsamtsleiterin Constanze Anders: „Die Prüfung der Versorgungssicherheit soll die Einrichtung vor zu großen personellen Engpässen bewahren.“ Quelle: Marie Wesemann

Betretungsverbote sind nicht ausgeschlossen

Wird Ungeimpften künftig der Zugang zum Arbeitsplatz verwehrt? „Es wird einen Prüfprozess geben, der die Versorgungssicherheit gegen die Infektionsgefahr für Bewohner und Patienten, die durch ungeimpftes Personal entstehen kann, abwägen wird“, kündigt Constanze Anders an. Das sei aber jeweils sehr individuell zu betrachten, so die Amtsleiterin. „Wir gehen aber davon aus, dass es Betretungsverbote geben wird.“ Abgewogen wird auch, wie viel Ausfall eine Einrichtung verkraften kann. So könne eine Frist gesetzt werden, bis wann der Mitarbeiter geimpft sein muss. Klar sei auch, dass einige dies aus medizinischen Gründen nicht können.

Die Träger beziehungsweise Arbeitgeber würden die gesetzlichen Bestimmungen allerdings seit Ende Dezember 2021 kennen und konnten seitdem Konzepte erarbeiten und gegebenenfalls Stellen neu besetzen. „Auf der anderen Seite haben wir im pflegerischen Bereich seit Jahren einen Fachkräftemangel, der es den Einrichtungen erschwert, personelle Lücken zu füllen. Die Prüfung der Versorgungssicherheit soll die Einrichtung vor zu großen personellen Engpässen bewahren“, sagt Anders. Fakt sei aber auch, dass die Prüfung einige Wochen in Anspruch nehmen wird.

Keine Prognosen zum Jobwechsel

Prognosen, ob nun einige Beschäftigten sich einen neuen Job suchen, gibt es nicht. Stefan Eckner zumindest rechnet nicht damit. „Wir haben nicht mehr Abgang als sonst.“ Er habe eigens organisiert, dass für bisherige Skeptiker die Impfung mit Novavax angeboten wird. „Da sind aber weniger gekommen, als dies vorher immer gesagt haben.“ Notfalls könne bei der SAH Personal umgesetzt werden, um Engpässe zu lindern. Laut Agentur für Arbeit arbeiten in Leipzig in den Gesundheitsberufen 31.597, darunter in den Pflegeberufen 15.346, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das sächsische Gesundheitsministerium gibt für Leipzig 4.860 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die in vollstationären Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind (Alten-und Pflegeheime, Wohnpflegeheime, Kurzzeitpflege, Wachkomaversorgung, Intensivpflege sowie Hospize).

Von Mathias Orbeck