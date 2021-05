Impfung für Geflüchtete: Neiddebatte ist ein Armutszeugnis

Leipzig

Deutschland ist ein reiches Land. Nichts belegt das besser als die milliardenschweren staatlichen Maßnahmen während der Pandemie. Doch allgemeiner Wohlstand schließt Neiddebatten nicht aus. Beim Thema Impfungen beispielsweise. Hatte der Nachbar bereits zwei Stiche im Oberarm, erntet er missgünstige Kommentare von denen, die später dran sind. Erleichterung über jeden Weiteren, der die Inzidenzzahl senkt, spielt da weniger eine Rolle. Andere blicken auf Geflüchtete, die man angeblich besser versorgen würde als Obdachlose, was Leipzigs Sozialamtschefin widerlegt.

Nun kommen beide Komponenten zusammen: Schon länger steht fest, dass in Leipzig ab der kommenden Woche Geflüchtete geimpft werden. Wegen des engen Beieinanders in Unterkünften ist das gerechtfertigt und höchste Zeit. Offiziell kommuniziert wurde das dennoch lange nicht: Das DRK wollte Unmut in der Bevölkerung vermeiden – von wegen Bevorzugung von Ausländern. Wenn Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes so etwas mitdenken müssen, sagt das eine Menge aus. Dann offenbart dieses Land eine moralische Armut, die kein Geld der Welt ausgleichen kann.

Von Mark Daniel