Impfung ohne Termin in Leipzig: Starke Nachfrage am ersten Tag

Leipzig

Spontan zur Impfung – das ist jetzt auch in Leipzig möglich. Am Donnerstag kamen rund 200 Personen in das Impfzentrum an der Messe Leipzig, um sich ohne Termin impfen zu lassen.

Das ist möglich, weil mittlerweile genug Impfstoff zur Verfügung steht. Sachsenweit wurde die Spontan-Impfung bereits seit vergangenem Freitag angeboten. Durch die hohe Auslastung mit Terminen wurde in Leipzig damit erst am 8. Juli gestartet. Während das Angebot in den anderen Impfzentren Sachsens bisher nur auf geringe Resonanz gestoßen ist, wurde es in Leipzig bereits am ersten Tag gut angenommen.

Schneller zur zweiten Impfung

„Wir haben nur 20 Minuten für den Check-in gebraucht“, berichteten Manja und Tilo Endt aus Leipzig. Es ist bereits die zweite Impfung, die sie spontan erhielten. „Eigentlich wäre der Termin am 26. August“, erzählte Tilo Endt. Die Wartezeit wollten sie nun verkürzen und haben den Termin im August storniert. „Wir haben davon in den Nachrichten gehört und sind heute spontan gekommen.“ Und hatten Glück. Im Gegensatz zum ersten Impftermin, bei dem sie mehrere Stunden warten musste, ging es an diesem Donnerstag sehr schnell. Schon nach wenigen Minuten konnten die Beiden die Kabine wieder verlassen. „Das war super“, beschrieb Manja Endt die Impfung. Beim ersten Mal hingegen habe es ihr sehr wehgetan.

Manja und Tilo Endt haben sich am Donnerstag ohne Termin ihre Zweitimpfung abgeholt. Quelle: Andre Kempner

Auch Bernd Hampel und seine Frau Berkis Carrero-Hampel sind am Donnerstag ohne Termin zur Messe gefahren. „Nach 16 Wochen habe ich immer noch keinen Termin bei meinem Arzt bekommen“, erzählte er frustriert. Deshalb hat Bernd Hempel die Chance genutzt, um seine erste Impfung mit dem Impfstoff Biontech zu erhalten. Auch sie haben für die Anmeldung nicht lange gebraucht, berichtete er.

Nach und nach kommen immer wieder spontane Impfwillige. Der häufigste Grund für die Impfung ohne Termin: der zweite Impftermin wäre erst im August. So lange möchte niemand warten. „Meine Mutter ist im Pflegeheim. Ich muss mich jedes Mal testen, wenn ich sie besuche“, erzählte ein Mann, der ohne Termin kurz vor seiner zweiten Impfung steht. Auch er will möglichst schnell zu den vollständig Geimpften zählen.

Seit Donnerstag kann man sich im Impfzentrum Leipzig auch spontan ohne Termin impfen lassen. Quelle: Andre Kempner

Möglichkeit der Kreuzimpfung

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einer Kreuzimpfung. Nach der ersten Impfung mit Astrazeneca kann im zweiten Schritt nun Biontech verimpft werden. Wer welchen Impfstoff erhält, entscheidet letztendlich der Arzt, wie Ariane Mohr von der Öffentlichkeitsarbeit des DRK betont.

Lesen Sie auch: Kreuzimpfung soll besseren Schutz bieten

Die Spontan-Impfung ist im Impfzentrum Leipzig zwischen 8 und 17 Uhr möglich und wird ab 14 Jahren angeboten. Es werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson verwendet. Das DRK weist darauf hin, dass ohne Termin mit einer längeren Wartezeit gerechnet werden muss. Denn die bereits gebuchten Impftermine werden vorrangig durchgeführt. Außerdem müssen spontan Impfwillige ohne Termin eine zeitintensivere Check-In-Phase einplanen. Grund dafür ist das Ausfüllen von Aufklärungs- und Anamnesebögen vor Ort.

Das DRK rät dazu, weiterhin möglichst online oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Spontantermine seien ein zusätzliches Angebot und von den Kapazitäten in den Impfzentren abhängig.

Von Yvonne Schmidt