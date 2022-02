Leipzig

Am Freitag finden die letzten Impftermine im Paulinum der Universität Leipzig statt. Laut des Uniklinikums Leipzig schließe das provisorische Impfzentrum am Augustusplatz, damit das Gebäude wieder entsprechend seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt werden könne. Seit der Eröffnung am 14. Dezember seien im Paulinum über 12.200 Impfungen gegen COVID-19 verabreicht worden. Den überwiegenden Anteil von mehr als 90 Prozent machten Boosterimpfungen aus, gab das Uniklinikum bekannt.

Auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren konnten sich im Uni-Gebäude impfen lassen. Falls der zweite Pieks noch aussteht, können sich diese nun über das Portal www.impfzentrum-uml.de einen Termin im weiterhin geöffneten Kinderimpfzentrum auf dem Gelände des Universitätsklinikums Leipzig in der Liebigstraße vereinbaren.

Nachfrage zuletzt deutlich zurückgegangen

Laut des Leipziger Uniklinikums wurde das Angebot sehr gut angenommen, bis zu 2000 Termine seien pro Woche gebucht worden. In den letzten Tagen sei die Nachfrage aber nun deutlich zurückgegangen und liege derzeit bei wöchentlich 400 Impfterminen. Von Schließungen waren zuletzt auch weitere Impfzentren in Leipzig betroffen. Zuletzt zog die kommunale Impfstelle im Gebäude der Oper ins Gesundheitsamt Leipzig. Das Impfzentrum in der Arena – ein Standort des Deutschen Roten Kreuz – wechselte in Halle 13 der Alten Messe.

Von Friederike Pick