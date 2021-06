Leipzig

Auch bei den Apotheken in Mitteldeutschland staut sich allmählich Frust über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf. Dessen Ankündigung, die Vergütung für das Ausstellen von Impf-Zertifikaten ab 1. Juli von 18 Euro auf sechs Euro zu senken, stößt unter anderem beim Sächsischen Apothekerverband mit Sitz in Leipzig auf Kritik. „Die Apothekerinnen und Apotheker sind über die geplante und damit wiederholte Honorarabsenkung zu Recht verärgert“, erklärte dort Sprecherin Kathrin Quellmalz.

Trotz einer hohen Belastung während der vergangenen Pandemie-Monate hätten die mehr als 900 Verbandsmitglieder mehrfach sehr kurzfristig Sonderaufgaben in der Gesundheitsversorgung übernommen. Und sie mit großem personellen Aufwand verlässlich umgesetzt, betonte Quellmalz. „Die Ausstellung eines Zertifikates bedeutet nicht nur die Daten zu prüfen, einzugeben und auszudrucken, sondern den Geimpften auch die Handhabung und Nutzung der CovPass-App zu erklären. Die geplante drastische Absenkung des Honorars ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar und aufgrund der offensichtlich mangelnden Wertschätzung für das geleistete Engagement der Apotheken-Teams umso enttäuschender.“

Bund hält sich nicht an Zusagen

Genauso sieht es Reinhard Groß aus Zwickau. „Das technisch in extrem kurzer Frist auf die Beine zu stellen, war nicht einfach“, berichtet der promovierte Apotheker, der auch im Verbandsvorstand mitarbeitet. „Wir finden es nicht so toll, wenn Leistungserbringer vom Bund zu einer Aufgabe verpflichtet werden, sich der Bund dann aber nicht an seine Zusagen hält.“

Ähnlich sei Gesundheitsminister Spahn schon bei den Corona-Schnelltests vorgegangen. Dort wurde die Vergütung von ursprünglich bis zu 18 Euro pro Test auf inzwischen maximal 12,50 Euro gesenkt. „Wenn man feststellt, dass es einigen Betrug bei den Abrechnungen gab, sollte man den Betrügern das Handwerk legen – aber nicht alle ehrlichen Anbieter durch eine Vergütungsabsenkung bestrafen“, betonte Groß. Offenbar sei dieses Hin und Her in Spahns Politik dem Bundestagswahlkampf geschuldet.

Ansturm auf Zertifikate bald vorbei

Durch die sinkenden Inzidenzen und Lockerungen der Testpflicht werde es gerade für kleine Apotheken immer schwieriger, ein entsprechendes Angebot aufrechtzuerhalten. Man brauche dafür gut geschultes Personal in einer separaten Schicht, erläuterte Groß. „Nach dem Ansturm auf die Masken und dem Ansturm auf die Tests wird der Hype um die Impf-Zertifikate wahrscheinlich genauso schnell wieder vorüber sein.“ Grund: Geimpft wurden in den ersten Monaten hauptsächlich hochbetagte Menschen, die oft nicht mit einer Handy-App zurechtkommen. Und jüngere Leute hätten bald alle den gewünschten Nachweis. „Aktuell stellen größere Apotheken 100 bis 150 Zertifikate pro Tag aus, kleinere etwa 50“, schätzte er. Damit könne das Thema in Sachsen schon Anfang Juli weitgehend erledigt sein.

Schnelltest-Angebote nehmen ab

Ähnliche Erfahrungen hat Holm Lischewski von der Leipziger Arnika-Apotheke gemacht. „Bei den Schnelltests liegen wir nur noch bei zehn Prozent des ursprünglichen Aufkommens. Der Hype um die Zertifikate wird in wenigen Tagen auch wieder vorbei sein.“ Teilweise mussten die Apotheken für das Testangebot separate Räume anmie-ten, unterstreicht Verbandssprecherin Quellmalz. Daher sei es verständlich, wenn das Angebot in einigen Häusern „zumindest vorübergehend eingestellt wird“.

Genesene Patienten müssen warten

Wie stark die Schnelltest-Zahlen in Sachsen zuletzt gesunken sind, dazu lagen dem Gesundheitsministerium in Dresden am Dienstag keine Zahlen vor. In Thüringen seien die kostenlosen Bürgertestungen der Landkreise in der vergangenen Woche auf 50 500 zurückgegangen, erklärte Sprecherin Silke Fließ vom dortigen Gesundheitsministerium. Das seien etwa 30 000 weniger als in der Vorwoche gewesen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Leipzig berichteten genesene Corona-Patienten mit Zusatz-Impfung unterdessen, dass die Apotheken für sie noch kein digitales Impfzertifikat ausstellen dürften. Das Robert-Koch-Institut habe die dafür notwendige Technik noch nicht freigegeben. Voraussichtlich erst Anfang Juli werde es so weit sein.

Von Jens Rometsch