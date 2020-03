Leipzig

Bei Cliff Schönemann läuft es im Moment. Und wenn es auch nur das Bier ist. In der Craft-Beer-Kneipe Cliff’s Brauwerk in der Leibnitzstraße im Waldstraßenviertel füllt der Hobbybrauer derzeit seine Fässer in Flaschen um und verkauft diese – unter strengen Hygieneregeln – vor Ort oder liefert im Stadtgebiet. „Die Nachfrage hat stark zugenommen, ich musste die Flaschenabfüllung regelrecht hochfahren, seitdem wir geschlossen haben“, sagt der 37-Jährige. Also ran an den Flaschenabfüller: Dort wird die Füllmenge (0,5 Liter) eingestellt, dann presst die Maschine Kohlendioxid in die leere Flasche – dies verhindert, dass das Bier beim Einfüllen schäumt und verdrängt gleichzeitig den Sauerstoff. So ist das Bier länger haltbar. Innerhalb von Sekunden ist die Flasche voll, danach geht es zum Verkorker. Später kommen noch Etiketten an die Flasche, alles stilvoll und in Handarbeit erstellt.

Es geht „nur“ um die Existenz des Brauwerks

Glücklicherweise gehe es beim ihm gerade nicht um die eigene Existenz, erklärt Schönemann. Sondern „nur“ um die der Kneipe. Hauptberuflich arbeitet der Betriebswirt für Energiewirtschaft nämlich für den Gasversorger VNG, auch seine sieben Beschäftigten, die er alle freistellen musste, hätten alle einen Hauptjob. „Aber wenn hier nichts mehr laufen würde, also auch kein Flaschenverkauf mehr, dann hätte ich ein Problem“, sagt er. Dann bräuchte auch der Kneipeninhaber Schönemann einen Rettungsschirm.

Immer schön abfüllen: Cliff Schönemann verkorkt eine seiner Halbliter-Flaschen für den Verkauf vor Ort oder zum Liefern. Quelle: André Kempner

Damit es erst gar nicht soweit kommt, läuft die Abfüllung derzeit auf Hochtouren. Zwei 500-Liter-Brautanks gehen bereits zu Neige, vier weitere seien aber gut gefüllt. „Demnächst werde ich wohl wieder einen neuen Sud aufsetzen“, so Schönemann. „Vielleicht ein Bockbier.“ Derzeit bietet er sechs Biersorten zum Verkauf an: Pils, Red Lager, Wombat Pale Ale, ein IPA ( India Pale Ale) Stout sowie ein Mandarina Weizen.

Abholen oder liefern lassen

Wer Interesse hat, kann entweder zwischen 17 und 20 Uhr direkt in der Leibnitzstraße 17 vorbeikommen – es gibt einen Wartebereich, Desinfektionsmittel und die Kunden hielten sich generell brav an die Sicherheitsabstände – oder sich das Bier liefern lassen. „Das war vor kurzem noch nicht Ansatz denkbar.“ Doch aufgrund der Situation habe er diesen Weg eingeschlagen und mit seinem Angebot auch gleich bei der LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ mitgemacht. Ab einer Bestellung von sechs Flaschen macht Schönemann sich auf den Weg, 2,50 Euro kostet dann die Lieferung. Ab 40 Euro gibt es das Bier versandkostenfrei. „Bestellungen bis 18 Uhr werden am selben Tag noch zwischen 18 und 20 Uhr ausgeliefert“, sagt Schönemann.

Mehr Infos und Aktuelles gibt es unterwww.cliffs-brauwerk-leipzig.de

Von Thomas Bothe