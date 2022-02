In Gebäuden der Stadt Leipzig gibt es bald kostenlose Binden und Tampons

Leipzig

Leipzig setzt ein Zeichen gegen Periodenarmut und die Benachteiligung von Frauen im Gesundheitswesen: Noch in diesem Jahr sollen kostenlose Binden und Tampons in öffentlichen Gebäuden der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Stadtrat in der vergangenen Woche beschlossen.

Einer Studie zufolge geben Frauen rund 500 Euro pro Jahr für Periodenprodukte aus – Kosten, die sich viele nicht leisten können. Sie leiden unter Periodenarmut. „Periodenarmut kann bedeuten, dass Menstruierende nicht zum Unterricht gehen oder am Alltag teilhaben, weil sie es sich nicht leisten können. Daher sind diese kostenlosen Produkte in Schulen, Gemeinschaftsunterkünften, Notunterbringungen immens wichtig“, erklärte Nuria Silvestre Silvestre, Stadträtin der Grünen-Fraktion, das Vorhaben. Eine „Periode ist kein Luxus“, findet die Grünen-Politikerin.

Strukturelle Benachteiligung von Menstruierenden

Auch Kristina Lammert findet, dass Frauen im deutschen Gesundheitssystem benachteiligt werden. Sie ist Initiatorin der „Tampagne“. Ende 2019 führte diese gemeinnützige Initiative gemeinsam mit der Stadt Leipzig ein Pilotprojekt durch, bei dem zehn öffentliche Gebäude mit kostenfreien Periodenprodukten ausgestattet wurden. Periodenarmut sei ein reales Problem. Menstruierende müssen sich Binden, Tampons und gegebenenfalls Schmerzmittel kaufen – zusätzliche Kosten, die Männer nicht haben. „Im Hartz-IV Regelsatz für das Jahr 2022 sind monatlich 17,14 Euro für Gesundheitspflege bestimmt. Dies gilt für Frauen wie für Männer“, betonte Lammert.

Periodenprodukte seien Gegenstände des täglichen Bedarfs, betonte die SPD-Stadträtin Christina März. „Es handelt sich um alltägliche Hygieneartikel, wie Toilettenpapier, und das müssen wir ja auch nicht überall mit hinnehmen.“ Besonders der Zugang zu kostenlosen Menstruationsartikeln in Schulen sei wichtig. „Denn genau dort werden junge Mädchen von ihrer Periode überrascht und die Scham andere Personen zu fragen ist am Größten.“

Geplanter Start noch dieses Jahr

In insgesamt 25 Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bürgerämtern, Museen und Gemeinschaftsunterkünften sollen Spender für Periodenprodukte eingerichtet werden. „Wir wollen die Menstruationsartikel in möglichst vielen verschiedenen Gebäuden in Leipzig anbieten, damit besser eingeschätzt werden kann, wo der Bedarf am Größten ist“, so Grünen-Stadträtin Silvestre.

Die Antragstellerinnen und Antragssteller wünschen sich, das Vorhaben so schnell wie möglich umzusetzen – am besten schon im dritten Quartal dieses Jahres. Doch der Start ist auch abhängig vom Budget im Haushaltsplan. Bereits im März letzten Jahres gab es einen Antrag der Grünen-Fraktion. Einen Voranschlag von 15 000 Euro hatten sie für das Projekt genannt. Der Antrag samt Kostenvorschlag wurde damals abgelehnt. Eine neue Berechnung der Stadt gibt es bisher noch nicht.

Das jetzt beschlossene Projekt soll evaluiert werden, um perspektivisch innerhalb von fünf Jahren auf alle öffentlichen Gebäude in Leipzig ausgeweitet zu werden. Eine viel zu lange Zeit, findet Lammert. „Ich wünsche mir, dass Leipzig keine fünf Jahre benötigt, bis alle Gebäude mit Menstruationsprodukten ausgestattet werden.“

Kein nachhaltiger Plan

Gegenstimmen bei der Abstimmung im Stadtrat gab es derweil aus der AfD- und CDU-Fraktion. Schon im vergangenen März äußerte sich CDU-Stadträtin Jessica Heller kritisch gegenüber dem Vorhaben. Wegwerfprodukte wie Binden und Tampons anzubieten sei nicht nachhaltig – und womöglich auch nicht notwendig. „Der Marktanteil an wiederverwendbaren, nachhaltigen Produkten zur Monatshygiene steigt stetig. Viele Frauen entscheiden sich bewusst und immer zunehmender für Varianten, die nicht Einmalprodukte sind.“ Jede Frau habe individuelle Ansprüche und Bedürfnisse. Diesen mit dem kostenlosen Angebot gerecht zu werden, gestalte sich schwierig, so Heller.

Von Fabienne Küchler