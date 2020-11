Leipzig

Mit ihrer hundertprozentigen Pachterhöhung hat die Stadt Tausende Leipziger auf den Plan gerufen, deren Eigentumsgaragen auf städtischem Grund stehen. Jetzt hat die Garagengemeinschaft Mockau-Ost e.V. die Initiative ergriffen, auf derem 3,2 Hektar großen Gelände am Vierzehn-Bäume-Weg 790 Eigentumsgaragen stehen. Die Mockauer wollen ein Bündnis aller Betroffenen schmieden – sechs Garagenvereine mit über 800 Mitgliedern haben sich ihnen bereits angeschlossen; ein siebente Verein will in Kürze hinzustoßen. Der Ratsbeschluss zur Pachtanhebung müsse korrigiert werden, fordern sie. In Leipzig gibt es 8000 betroffene Garagenbesitzer.

„Die Schuttberge waren meterhoch“

Dieter Stelzer kann sich noch gut erinnern, wie es Ende der 1970er-Jahre mit dem Garagenhof Mockau-Ost begann. „Auf unserer Fläche standen die Ruinen eines Rüstungsbetriebes, der nach dem Krieg gesprengt worden war“, erzählt der Rentner. „Die Schuttberge waren meterhoch und wir sind ihnen mit Hacken, Spaten und Schippen zu Leibe gerückt. Maschinen gab es ja nicht.“ Leipzigs damalige Stadtplaner hätten das Areal zur Verfügung gestellt, weil sie den ruhenden Verkehr aus dem Mockauer Neubaugebiet holen wollten.

Als das Gelände beräumt war, wurde der Komplex in Eigenregie geplant, erschlossen und das Baumaterial für die Garagen mit eigenem Geld gekauft. „Wir haben dann die Garagen selber gemauert“, so Stelzer. „Jeder hat hier 400 bis 1000 freiwillige Stunden gearbeitet. Als wir fertig waren, hat uns die Stadt für den Grund und Boden eine moderate Pacht von 55 DDR-Mark im Jahr in Rechnung gestellt. Das war fair.“

Kaufversuche gescheitert

Nach der Wende versuchte der Garagenverein, die Grundstücke zu kaufen. „Von 1990 bis Ende 1999 haben wir mit der Stadt Leipzig verhandelt“, erzählt Norbert Bänsch, 1. Vorsitzender der Garagengemeinschaft. „Doch das wurde leider im Rathaus abgelehnt.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die Garagenbesitzer bereits einen Verein gegründet und brachten ihre Anlage weiter in Schuss. Zäune, Tore und Türen wurden gebaut, eine moderne Schließanlage sowie eine Videoüberwachung installiert und sechs Toiletten errichtet. Auch die Verkehrsflächen wurden hergerichtet und ein Winterdienst organisiert. Schließlich wurde sogar eine professionelle Verwaltungssoftware angeschafft. Jetzt kann mit wenigen Klicks überprüft werden, wer zum Beispiel seine Pacht/Miete, Beiträge und Betriebskosten gezahlt hat. „In die Werterhaltung unseres Garagenkomplexes haben wir in den letzten drei Jahrzehnten fast eine Million Euro investiert“, betont Bänsch. Auch mit dem städtischen Liegenschaftsamt habe man gut zusammengearbeitet. „Wir haben die gesamte Verwaltung in ehrenamtlicher Arbeit selber geleistet. Sogar den Abschluss und die Auflösung von Mietverträgen. Die Stadt brauchte sich um nichts zu kümmern.“

Der Garagenhof der Garagengemeinschaft Mockau-Ost im Vierzehn-Bäume-Weg ist riesig. Quelle: André Kempner

Die vom Stadtrat am 28. Mai verfügte hundertprozentige Pachtanhebung traf die Garagengemeinschaft wie ein Blitz aus heiterem Himmel (die LVZ berichtete). Waren bis dahin 122 Euro Jahrespacht gefordert worden, waren jetzt im Schnitt 240 Euro plus sechs Euro Betriebskosten fällig. Einige Mockauer haben auch Erhöhungen auf 250 Euro und mehr erhalten, obwohl sie gleich große Flachen nutzen. „Die Erhöhungsschreiben mussten innerhalb von nur drei Wochen akzeptiert werden“, schildert Bänsch. Wer dies nicht tat, dem wurde eine Kündigung und der Verlust seiner Garage angedroht. Das hieß: Akzeptiere die Pachterhöhung oder wie enteignen dich.“

Niemand weiß wie es weitergeht

Die Mockauer hätten sich gewünscht, dass die Stadt vorher zumindest mit den Vertretern aller großen Garagengemeinschaften gesprochen hätte. Bänsch und seine Mitstreiter glauben inzwischen zu wissen, warum es dazu nicht gekommen ist. „Wir haben im Stadtrat jetzt eine ganz andere Generation, die die Geschichte nicht kennt und auch kein Gefühl dafür entwickeln will“, meint der Vorsitzende. Die Stadt betrachte Leipzigs Garagenhöfe als ihren Vermögenswert, habe aber nichts selber geschaffen. „Wir haben hier alles allein errichtet. Ohne uns würden hier jetzt noch die Ruinen des alten Rüstungsbetriebes stehen. Das Vorgehen der Stadt ist einfach unverschämt.“

Das Rathaus hat mit einem Einwurf-Einschreiben den seit 1997 bestehenden Verwaltervertrag zum 31. Dezember 2020 gekündigt und mitgeteilt, dass das Liegenschaftsamt die Verwaltung selbst übernimmt. Deshalb wisse derzeit niemand, wie es zum Beispiel bei Garagenverkäufen weitergeht; es gebe ein Durcheinander, das vermutlich noch geraume Zeit anhalten wird, heißt es. „Das haben wir alles in ehrenamtlicher Arbeit geleistet, und zwar prüfungssicher“, betont Rüdiger Bräuling, 1. Schatzmeister im Verein. Die Stadt steigere mit ihrem Vorgehen zwar ihre Pachteinnahmen deutlich, aber am Ende werde sie mindestens sieben bis acht gut dotierte Verwaltungsposten neu schaffen – und damit die Anhebungen zu einem Nullsummenspiel machen.

„Die Historie der Fläche berücksichtigen“

Die Mockauer meinen, dass es in anderen Städten „viel intelligentere Lösungen“ gebe. Denn Ziel des Schuldrechtsanpassungsgesetzes sei es, das Boden- und Gebäudeeigentum zusammenzuführen. „Die Stadt könnte uns also den Grund und Boden zu einem fairen Preis verkaufen“, sagt Bänsch. Dies könne aber nur ein Preis sein, „der die Historie der Fläche“ berücksichtige. Denkbar sei auch, große Garagenhöfe wie den Mockauer in einer GmbH zu bewirtschaften – gegebenenfalls mit Beteiligung der Stadt.

Weil solche Vorstöße im Leipziger Rathaus versanden, haben sich die Mockauer mit dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) zusammengetan. Er gewährt ihnen Rechtsschutz und hat auch schon erfolgreich in anderen ostdeutschen Städten die Interessen von Garagenbesitzern gewahrt. „In Altenburg haben wir zum Beispiel durchgesetzt, dass jeder Besitzer, der seine Garage an die Kommune übergeben muss, dafür von ihr eine finanzielle Entschädigung erhält“, schildert Hagen Ludwig, Präsidiumsmitglied des VDGN. „Im Durchschnitt sind das 2000 Euro pro Garage.“ In Leipzig scheine sich noch niemand bewusst zu sein, welche Kosten dadurch auf die Kommune zukommen könnte. „Die Stadt hat hier unheimlich viel Porzellan zerschlagen“, meint Ludwig.

Belastungen sollen „vorhersehbar“ werden

Die Mockauer glauben erkannt zu haben, dass Leipzigs Stadtverwaltung auf die Passivität der Betroffenen setzt. „Im Rathaus wundert man sich schon, dass nach dem Stadtratsbeschluss und den Pachterhöhungsschreiben nicht sofort 8000 Betroffene vor dem Rathaus demonstriert haben“, hat Bänsch erfahren.

Um dies zu ändern, suchen die Mockauer jetzt den Schulterschluss mit Gleichgesinnten. Gelungen ist das mit den Garagenvereinen Paul-Flechsig-Straße, Thekla I und II, Mockau-West I, Poserstraße 23-45 sowie Brünner-/Ratzelstraße.

Die Garagenanlage in Mockau-Ost ist top gepflegt. Quelle: André Kempner

Die Vereine fordern jetzt, dass die Stadt die Unterzeichnung der Pachterhöhungen aussetzt, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Auch die neue Pachthöhe müssen auf den Prüfstand und das von der Stadt erarbeitete Gutachten allen zugeleitet werden, heißt es. Gleichzeitig müssten alle Betroffenen und die Stadt Leipzig zusammenkommen und ein Garagen-Entwicklungsplan erarbeitet werden. „Wir wollen wissen, wo mit den Pachten und den Standorten die Reise hingeht“, sagt Bänsch. Die Belastungen müssten „vorhersehbar“ und „tragbar“ sein. „Mittel- und langfristig brauchen wir Planungssicherheit für die Entwicklung intelligenter und belastbarer Konzepte der Flächennutzung auch und vor allem in ökologischer Hinsicht, wie zum Beispiel die Solarstromgewinnung und die Installation von Ladestationen für E-Fahrzeuge.“

„Das wird bei den Wahlen Folgen haben“

Zu jenen Garageneigentümern, die der Pachtanhebung widersprochen haben und jetzt ihre Garage an die Stadt verlieren könnten, gehört auch Dieter Stelzer. „Mich stört, dass die Stadt in ihrem Erhöhungsschreiben auch gleich noch weitere Erhöhungen angedeutet hat“, sagt der Rentner. „Wir sind doch hier alles kleine Leute.“

Für ihn steht fest, dass er einen Rauswurf aus seiner selbst errichteten Garage nicht kampflos hinnehmen wird. „Wir alle kennen hier viele Leute“, meint er. „Wenn die Politik so mit uns umgeht, wird das bei den nächsten Wahlen Folgen haben.“

Die Stadt hat hundertprozentige Pachterhöhung unter anderem damit begründet, dass sie seit 22 Jahren keine marktübliche Preisanpassung vorgenommen hat. Die Ortsüblichkeit der Pacht sei mit einem Gutachten festgestellt worden, heißt es im Rathaus. Und die kritisierte Kündigungsandrohung sei „wegen der Komplexität des Schuldrechtsanpassungsgesetzes“ notwendig. Nach einer Kündigung werde mit den Erbauern der Garagen allenfalls noch „über einen Mietvertrag für das Garagenbauwerk nebst zugehöriger Grundstücksteilfläche“ verhandelt.

