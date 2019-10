Leipzig

Zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutschen aufgerufen, gemeinsam Erreichtes stärker zu würdigen. In seiner Rede beim Festakt zum 9. Oktober im Leipziger Gewandhaus forderte er am Mittwoch laut Redemanuskript „einen neuen Solidarpakt der Wertschätzung“ in der Gesellschaft. 30 Jahre nach dem Mauerfall wünsche er sich „einen selbstbewussten Blick auf unser eigenes Land“. Zudem forderte er Menschen in Ost und West auf, einander mehr zuzuhören.

Umbruch hat den Osten härter getroffen

„Ich wünsche mir, dass wir in den hinter uns liegenden Jahren und Jahrzehnten nicht nur eine lange Kette von Brüchen, Krisen und Zumutungen sehen“, sagte Steinmeier. Vielmehr müsse man die Menschen sehen, die riesige Aufgaben geschultert und bewältigt hätten. Der Umbruch 1989 habe die Menschen im Osten Deutschlands ungleich härter getroffen.

Der Bundespräsident forderte in seiner Rede auch, über damals gemachte Fehler zu reden und sie zu korrigieren. Das sei auch Aufgabe der Politik. Sie müsse sich kümmern um Kindergärten, Schulen, Busverbindungen, Feuerwehr, Hebammen, Hausärzte, Jobperspektiven und Internet.

Großer Tag für die deutsche Geschichte

Ausgehend von mehreren evangelischen Kirchen hatten in Leipzig am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen friedlich gegen die SED-Diktatur demonstriert. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer. Der 9. Oktober sei ein großer Tag für die deutsche Geschichte, sagte Steinmeier. An die Demonstranten von damals gerichtet ergänzte er: „Sie haben unserer Demokratiegeschichte einen wichtigen Teil hinzugefügt.“

Von LVZ