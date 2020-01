In Leipzig geboren, nach Leipzig zurückgekehrt: Ullrich Heilemann

Leipzig

Jüngst feierte Ullrich Heilemann, Professor der Wirtschaftswissenschaften, seinen 75. Geburtstag. Die Gäste überraschte er mit einer für so eine Jubelfeier ungewöhnlichen Beigabe. Zwei junge Künstlerinnen gaben Lieder von Bertolt Brecht und Hanns Eisler zu Gehör, auch die Kinderhymne „Anmut sparet nicht noch Mühe …“. Wobei wohl viele der Feier-Gesellschaft dachten: Was wäre das für eine Nationalhymne … Mit dem vor über 100 Jahren in Leipzig geborenen Komponisten war Heilemann mittendrin im eigenen Leben. In der Hofmeisterstraße, gegenüber Eislers Geburtshaus, verbrachte er seine Leipziger Kindheit, bis seine Mutter mit ihm im Oktober 1951 in den Westen flüchtete.

Erste neue Kontakte 1993

„Ich war … und ich bin ein Leipziger“, sagt Heilemann. Er denkt an damals – und an heute. Letzteres begann für den erfolgreichen West-Wirtschaftswissenschaftler im Herbst 1993. Es gab erste Kontakte mit der Universität. Heilemann weiß noch ganz genau, wie er auf dem Hauptbahnhof eintraf, seinen Koffer ins Schließfach stellte und zunächst nur eins vorhatte: sein Leipzig zu Fuß zu erkunden. Er fand sofort die Hofmeister- und die Chopinstraße, wo die Mommsen-Villa – sein Kindergarten – noch stand: Er musterte die verfallenen Häuserfluchten und begegnete nicht gerade freundlich dreinschauenden Menschen, die wohl meinten: Wieder so ein Wessi, der hier Beute machen will …

Großeltern hatten Friseurladen im Preußergäßchen

Es war nach über 40 Jahren Heilemanns erster intensiver Kontakt mit seiner Geburtsstadt, in der die Großeltern im Preußergäßchen einen Friseurladen betrieben, der mit der Existenz beim Bombenangriff 1943 vernichtet wurde. Die wirkliche Rückkehr Heilemanns sollte weitere elf Jahre dauern. 2004 wurde er an die Universität zum Professor für Empirische Wirtschaftsforschung und als Direktor des gleichnamigen Instituts berufen. Noch heute lehrt Heilemann in seinem Fach und ist als Wissenschaftler und Buchautor sehr gut beschäftigt.

„Nüchternes Leipzig könnte etwas Glanz brauchen“

Als 2003 Leipzig die Kühnheit besaß, sich für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 zu bewerben und sensationell den deutschen Ausscheid gewann, wurde in der LVZ die Serie „Nachdenken über Leipzig“ kreiert. Unter den insgesamt 100 Autoren war Ullrich Heilemann. Sein Text stand unter der Überschrift „Hier backt man mit Mehl“. Das Zitat stammt aus dem Gedicht „Eine sagenhafte Stadt“ von Bernd Jentzsch. Hier backt man mit Mehl? Heilemann dazu beim Espresso im Café Wagner: „Ja, noch heute, aber mittlerweile würde dem nüchternen Leipzig ab und an ein bisschen mehr Glanz und Luxus – wovon die Mutter so geschwärmt hatte – wieder gut tun.“

Kritisch-optimistischer Blick

Der Ökonom beurteilt seine Stadt kritisch-optimistisch. Dass in Leipzig in den 1990er-Jahren mehr auf die Kunst- und Kulturförderung als auf die der Industrie gesetzt wurde, erweist sich längst als Vorteil: „Wenn ich zu Arbeiten im Ausland unterwegs bin, erfahre ich immer wieder, welch hervorragenden Ruf die Stadt genießt. Man kommt sehr gern hierher, um beispielsweise Fachkongresse abzuhalten. Denn das Umfeld ist höchst attraktiv, das Musikleben wie die Kunstszene.“

„Höfe am Brühl sind eine Bausünde“

Leipzig, die Autostadt? – „Die Ansiedlungen von Porsche und BMW waren große Glücksfälle sowohl hinsichtlich der guten Arbeitsplätze als auch wegen des internationalen Images von Leipzig. Und das gilt auch für DHL und natürlich die Messe. Die Stadt mit ihren neuen Bauten und ihrer Infrastruktur? – „Fürs Bildermuseum hätte ich mir einen Platz am Park gewünscht, die Höfe am Brühl sind eine Bausünde, und im Internet-Zeitalter fürchte ich um den Einzelhandel in der Innenstadt.“

„Im Straßenverkehr verwildern die Sitten“

„ Leipzig ist angekommen“, sagt Heilemann. Freilich steht die Stadt vor so mancher Herausforderung. Mit der rasanten Zunahme um 100 000 Einwohner und mehr sind neue Verkehrskonzepte dringlich. Ein Straßennadelöhr wie in der Jahn-Allee wäre sonst gleichbedeutend mit dem Infarkt. Heilemann selbst tut das seine: Er fährt Rad, das ganze Jahr, und muss erfahren, dass auch in Leipzig „die Sitten verwildern, beim Rad- wie beim Autofahrer“. Mit dem Rad ist er in der warmen Jahreszeit auch zweimal die Woche Richtung Schreberbad unterwegs. Der passionierte Schwimmer (einst die 100 Meter Kraul knapp unter einer Minute) und bundesdeutsche Wasserballnationalspieler zieht im Freibad seine Bahnen – aber man ist eben keine 74 mehr, wie Erich Loest sagen würde.

Regal mit 60 laufenden Metern Büchern fiel zusammen

Der Espresso ist getrunken, die Weinschorle auch. Zu erzählen hat ein Universalgeist wie Heilemann noch viel. Auch von seiner größten hiesigen Katastrophe der Neuzeit. Vor seinen Augen brach das seit 15 Jahren scheinbar fest stehende Regal mit 60 laufenden Metern Büchern zusammen. Vier Wochen dauerte das Sortieren der Bücher, sechs Wochen das Einräumen. Jetzt stehen die wunderschönen Bücher des Insel Verlages wieder dort, wo sie hingehören. Hoffentlich findet sich ja doch noch Zeit sie auch zu lesen, man ist ja keine … .

Von Thomas Mayer