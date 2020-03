Diesen Sonnabend ist es endlich soweit. Im Beisein etlicher Mitwirkender feiert die Komödie „Julia muss sterben“ im Saal 8 des Leipziger Cinestar ihre Teampremiere. Gedreht wurde der Film von Marco Gadge komplett in Leipzig – vor allem in der HGB.

In Leipzig gedrehter Kinofilm feiert im Cinestar Premiere

„Julia muss sterben“ - In Leipzig gedrehter Kinofilm feiert im Cinestar Premiere