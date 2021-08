Leipzig

In Leipzig ist wie zuvor schon in Dresden die Maskenpflicht beim Einkaufen wieder in Kraft getreten. Weil der Wert fünf Tage in Folge über der entscheidenden Schwelle von 10 lag, muss in der Messestadt seit Dienstag wieder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz beim Shoppen getragen werden. Dazu gelten weitere Einschränkungen, wie eine maximale Teilnehmerzahl von 10 bei privaten Treffen.

Nach zweieinhalb Wochen werden damit die Lockerungen der Corona-Regeln auch in Leipzig zurückgenommen. In der Landeshauptstadt Dresden heißt es schon seit Samstag wieder: Maske auf beim Shoppen! Leipzig wies am Dienstag mit 12,1 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der 13 Regionen in Sachsen aus. Eine Lockerung wäre erst wieder möglich, wenn der Wert fünf Tage in Folge unter 10 fällt.

Sachsen hatte als erstes Bundesland die Maskenpflicht im Einzelhandel und in einigen anderen Bereichen gelockert. Seit dem 16. Juli dürfen Kunden – bei einer anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 und wenn es der Abstand hergibt – ohne Maske in die Geschäfte gehen.

Die anderen Regionen in Sachsen sind von einer Rücknahme der Lockerungen noch entfernt. Die Inzidenzwerte lagen am Dienstag zwischen 0,9 im Vogtlandkreis und 7,3 im Landkreis Bautzen. Dresden lag am Dienstag mit 9,2 zwar wieder unter der kritischen Marke, allerdings erst den zweiten Tag in Folge.

Weniger Corona-Neuinfektionen in Sachsen

Sachsenweit ist die Corona-Inzidenz leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Dienstag mit 6,1 aus – am Samstag waren es noch 6,4. Damit liegt Sachsen immer noch deutlich unter dem bundesweiten Wert von 17,9.

Von LVZ/dpa/nöß