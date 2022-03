Jahr für Jahr verringert sich in Leipzig die Zahl der Grünen Pfeile. Jetzt will die Stadt an weiteren 19 Einmündungen die Schilder aus DDR-Zeiten abmontieren. Die Verkehrssicherheit und die jüngste Änderung der Straßenverkehrsordnung machten dies erforderlich, heißt es. Der Fahrrad-Club begrüßt diesen Schritt. Der Automobil-Club meint, die Schilder hätten sich bewährt.