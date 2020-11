In Leipzig wird die Suche nach einem WC zur Qual

Leipzig

Wehe dem, der dringend mal aufs Örtchen muss: Denn wem unterwegs die Blase drückt, der hat in Leipzig schlechte Karten. Vor dem Lockdown fand sich in der allerhöchsten Not immer noch ein rettendes Lokal. Doch seit die Gaststätten dicht sind, wird ein Problem unübersehbar: Leipzig ist wahrscheinlich die einzige deutsche Großstadt, die nicht mal öffentliche Toiletten in Innenstadt und Parks vorhält.

Der 19. November ist der Welt-Toiletten-Tag der Vereinten Nationen. Gegründet, um daran zu erinnern, dass 2,5 Milliarden Menschen in unzureichenden sanitären Verhältnissen leben. Ein Tag zu zeigen, dass auch Leipzig ein WC-Problem hat.

Toilettenanlagen abgebaut – und nicht wieder ersetzt

Eine Bestandsaufnahme am Buß- und Bettag: Eigentlich sollte es in der Schillerstraße, am Martin-Luther-Ring und in der Goethestraße öffentliche WC’s geben. So sieht es zumindest das Konzept zur Außenwerbekonzession vor. Doch mit dem Konzessionärswechsel im vergangenen Jahr sind die stillen Örtchen verschwunden. Ersatz gibt es bis heute nicht.

Ein privater Toilettencontainer an der Moritzbastei Quelle: Kempner

Eine private Toilettenanlage steht vor der Moritzbastei: geschlossen.

Das WC an der Thomaskirche ist nur Freitag, Sonnabend und Sonntag, jeweils am Nachmittag, geöffnet.

WC an der Thomaskirche ist nur Freitag bis Sonntag geöffnet.. Quelle: Kempner

Das WC unterm Markt, am Zugang zur S-Bahn-Station, sollte eigentlich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. War aber am Mittwochmittag noch geschlossen – und ist wegen der Stufen, über die es ausschließlich zu erreichen ist, für Menschen mit Gehbehinderungen ohnehin keine echte Alternative.

„Wo sollen die Leute hingehen?“, fragt angesichts dieser Situation Gastronom Eberhard Wiedenmann. Er sorgt sich um das Image und die Zukunft der Innenstadt. Gerade in diesen Corona-Zeiten käme es doch darauf an, dass die Menschen der Innenstadt die Treue halten. „Wenn die Leute ihre Weihnachtsgeschenke nur noch bei Amazon bestellen, gibt es den von Corona schon hart getroffenen Einzelhändlern den Rest“, befürchtet er.

Essen und Trinken zum Mitnehmen geht im Clara-Park, die Toilette dürfen die Gastronomen aber nicht öffnen. Quelle: Kempner

Viele Leipziger zog es in den vergangenen sonnigen Tagen zum Spaziergang in den Clara-Zetkin-Park. Auch hier gibt es kein öffentliches WC. Musikpavillon und Glashaus dürfen zwar ihre Imbisse öffnen und Speisen und Getränke zum Außer-Haus-Verzehr verkaufen. „Das Öffnen der Toiletten ist uns jedoch untersagt“, so Wiedenmann. Der Musikpavillon-Betreiber bot schon 2013 der Stadt an, eine moderne Toilettenanlage im Clara-Park zu bauen. Doch die lehnte ab, wollte sich selbst des Problems annehmen. Passiert ist seitdem nichts.

Studenten entwerfen WC-Modelle für Innenstadt

Unterdessen haben Studenten der Fakultät Architektur und Sozialwissenschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) sogar Ideen für ein öffentliches WC unter der Thomaswiese in der Innenstadt gesammelt. „Es ging darum, in einem Stegreifentwurf eine anspruchsvolle Anlage zu konzipieren, die zugleich den Charakter eine Sehenswürdigkeit hat“, sagt Professor Henning Rambow. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. Herausgekommen sind zum Teil gewagte experimentelle Lösungen, die von der vergleichsweise einfachen Unterbauung der Wiese bis hin zu ihrer völligen Neumodellierung ganz unterschiedliche architektonische Ansätze verfolgen.

Ein Konzept von Studenten der HTWK für eine WC-Anlage unter der Thomaswiese. Quelle: HTWK

Toilettenkonzept soll am Jahresende vorliegen

Bis zum Jahresende will die Stadtverwaltung nun ein Toilettenkonzept für Leipzig vorlegen – damit hatte der Stadtrat vor zwei Jahren die Verwaltung bereits beauftragt. Bis das die Gremien des Stadtrates durchlaufen, beschlossen und umgesetzt ist, dürften allerdings noch Monaten, wenn nicht Jahre vergehen. Bis dahin bleibt dann wohl nur: Wenn’s drückt – schnell nach Hause oder auf den Hauptbahnhof. Denn dort gibt es das derzeit einzige WC, das immer geöffnet ist.

Von Klaus Staeubert