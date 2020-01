In Leipzig wird jetzt aus Anhängern heraus geblitzt

Leipzig

Beim Kampf gegen Raser setzt die Stadt Leipzig nun auf neue Technik. Drei so genannte „Enforcement Trailer“ hat sie beschafft. Ab der dritten Januarwoche sollen sie im Stadtgebiet an wechselende Orten eingesetzt werden.

Auch nachts Kontrollen in der Stadt

Vorteil für die Stadt: „Die darin enthaltenen Messgeräte führen ununterbrochen fünf Tage lang – also auch zu den Nacht- und Wochenendzeiten – Geschwindigkeitsmessungen durch und überwachen hierbei gleichzeitig mehrere Fahrspuren“, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. So könne die Kontrolldichte im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung effektiv erhöht und damit auch ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden.

Geschützt gegen Vandalen

Die Anhänger seien zudem mit einer abgedichteter Außenhülle und einem eingebauten Alarmmodul effektiver gegen Vandalismus geschützt, meint die Stadt. Der Anhänger lasse sich auf den Boden absenken, könne dann auch nicht mehr bewegt werden. Die erfassten Geschwindigkeitsverstöße würden regelmäßig drahtlos übertragen. In anderen Städten und auch auf den Autobahnen werden die Anhänger-Blitzer schon länger eingesetzt.

Ganz billig sind die getarnten Blitzer allerdings nicht. Kosten samt Zugfahrzeug und Auswertetechnik: 365 000 Euro.

Von -tv